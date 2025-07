Anderson Neiff cancela show em Fortaleza por medo de ser atacado por traficante

O cantor de brega funk Anderson Neiff anunciou o cancelamento de show que iria ocorrer em Fortaleza, em uma barraca da Praia do Futuro, no próximo sábado (12). Em desabafo publicado no Instagram, o artista pediu desculpas ao público cearense e explicou que a decisão foi motivada por razões de segurança, ligadas a um episódio traumático ocorrido em 2022.

Segundo Neiff, durante uma turnê realizada ainda com o grupo Os Neiffs, há cerca de três anos, a casa onde a equipe dele estava hospedada foi invadida por criminosos. Na ocasião, um dos seguranças do cantor foi baleado e morreu. O episódio causou forte abalo emocional no artista, que desde então não voltou a se apresentar em Fortaleza.

Veja depoimento de cantor:

O pernambucano relatou que, à época, houve uma confraternização da banda com fãs e uma das convidadas seria companheira de um traficante local, o que Neiff veio a descobrir somente agora. Segundo o cantor, alguém passou a localização da festa aos suspeitos pelo crime e a casa foi invadida.

"Depois disso eu fiquei com um trauma de pisar em Fortaleza, de ir para o Ceará, seja lá uma viagem a passeio, um show... Nunca mais eu fui em Fortaleza, né? Faz uns três anos já", declarou o cantor, em vídeo.

Cantor tomou coragem para voltar ao Ceará, mas foi alertado de problema

Após reflexão sobre a ausência com os fãs cearenses, o pernambucano disse que decidiu superar o medo e retornar a Fortaleza para show: "Eu tomei coragem agora e disse: ‘Não, eu vou, eu vou encarar, eu vou colocar segurança para caramba e tal e eu vou fazer esse show porque a galera me ama lá e vai dar certo".

No entanto, o artista revelou que recebeu um alerta sobre a retomada de shows na capital cearense:

“Recebi uma ligação, de um sócio, de um cliente meu, de um contratante me dando um alerta. Porque em fevereiro ou foi em janeiro, ele fez um show de 'Os Tralhas' lá em Fortaleza... E os traficantes não queriam deixar ele realizar o show naquela região ali. Porque era 'do Neiff', porque o Neiff não pode pisar aqui e tal", declarou.

O contratante teria esclarecido a situação aos envolvidos locais, explicando que os artistas eram apenas sócios de uma empresa associada à de Neiff.

O show ocorreu com segurança, mas, ao confirmar presença para o evento de julho, Neiff foi novamente alertado: “Quando eu confirmei que iria dia 12 de julho agora, a galera foi à loucura, né? Graças a Deus, as vendas estavam ok... porém, eu recebi a ligação desse meu outro cliente, falando: ‘Os cara aqui não quer deixar fazer a festa, né, pelo que rolou aquele dia lá. Ainda não foi nada acertado. É melhor tu não fazer essa festa'".

Conforme Neiff, traficantes da região teriam se posicionado contra a realização de novo show, devido a desdobramentos ainda não resolvidos relacionados ao episódio de 2022.

Cancelamento foi medida de segurança

Neiff afirmou que mesmo cogitando reforçar a segurança, decidiu cancelar a apresentação para não colocar ninguém em risco. “Eu poderia, sei lá, mandar 30 carros com segurança para Fortaleza para realizar esse show. Mas eu não vou arriscar a vida, né? De pais de família, né? De algumas pessoas, cidadãos de bem".

Ele encerrou o vídeo pedindo ajuda para que possa um dia retornar aos palcos da Cidade.

“Eu só queria fazer o meu trabalho, eu só queria trazer alegria para o público de Fortaleza... Se essa notícia aí puder chegar em alguma pessoa que realmente possa me ajudar, que possa ajudar o meu público de assistir o nosso show, velho, eu vou ficar muito grato", finalizou Neiff.

Quem é Anderson Neiff?

Anderson Neiff, 24, foi criado na favela de Ibura, em Recife. Dançarino, produtor e cantor, começou a carreira com o trio “VT e os Neiff” e ele estourou em 2022 com o remix brega funk de “Formosa”, música que viralizou em vários países pelas plataformas de straming.

O primeiro contato musical foi num feat com MC Mari. Ele colocou a voz no ritmo de “É só linguadão, é só linguadinha”.