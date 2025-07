Ex-funcionária de Alexandre Pires é condenada a 16 anos de prisão por furtar R$ 1,5 milhão do cantor

O cantor Alexandre Pires, ícone do pagode dos anos 1990, foi alvo de um furto milionário de R$ 1,5 milhão realizado por uma ex-funcionária. A mudança repentina no estilo de vida da administradora financeira Uiara Regina Cardoso Teixeira foi o que chamou a atenção do artista. Segundo o G1, pelo crime, a mulher foi condenada a mais de 16 anos de prisão por furto qualificado.

Conforme matéria do portal de notícias da TV Globo, a condenação da ex-funcionária ocorreu pela retirada de valores das contas pessoais e empresariais do cantor e da esposa dele — além de lavagem de dinheiro.

O marido de Uiara, Elcione Cassiano, também foi condenado a seis anos de prisão por lavagem de dinheiro. A defesa do casal já recorreu. A advogada Luciana Aparecida de Freitas afirmou, em nota, nesta segunda (30), que comprovará no processo a inocência dos dois.

Funcionária tinha vida de ostentação

Conforme o relato do cantor, em depoimento em juízo, a ex-funcionária tinha uma vida onde ostentava carros de luxo, viagens e procedimentos estéticos — incompatíveis com o salário que recebia na época, de cerca de R$ 4 mil. Ela chegou ainda a ser demitida por justa causa.

Alexandre e a esposa ainda relataram ao juiz que Uiara utilizou procurações para cometer os crimes.

"Neste caso, apesar da negativa de autoria, no sentido de que a parte ré não subtraiu valor algum das vítimas, a prova é robusta para a condenação. Após quebra de sigilo bancário da vítima, como bem constou do relatório de auditoria contábil financeira, a parte ré fez movimentação de numerários muito acima do que recebeu no período. Apesar dos seus documentos juntados, ganhos relevantes, além do seu salário como empregada, não foram demonstrados", afirmou o juiz na sentença.

As informações constam na sentença do juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia, André Ricardo Botasso. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) confirmou que os réus já entraram com recurso em 13 de junho, que será julgado em 2ª instância.

A assessoria de Alexandre Pires informou que ele e a esposa não vão se manifestar sobre o caso.

Veja nota de defesa de ex-funcionária:

"Diante da grande repercussão de recente decisão da Justiça em processo que envolve o cantor Alexandre Pires e a sua esposa Sara Campos, a defesa de UIARA TEIXEIRA, vem a público declarar que a sentença proferida já foi alvo de recurso e que o Egrégio Tribunal de Minas terá a oportunidade de reformar a decisão, absolvendo-a.

Uiara possui o interesse de manter preservadas as informações íntimas das partes envolvidas, mas antecipa, desde já, que trará aos autos todas as informações que comprovam a sua inocência no caso. Inclusive esclarece que há ação cível sigilosa, ainda em andamento, em que se busca reaver documentos que foram retirados indevidamente de sua posse e que comprovam o destino de valores de retiradas indicados no processo penal e, que tais somas foram sempre direcionadas a pagamentos de contas e pessoas indicadas pelas próprias partes.

Uiara sempre foi profissional zelosa e durante os mais de cinco anos na função junto às mencionadas empresas, participou de todas as auditorias mensais realizadas pelo mesmo escritório contábil que posteriormente, emitiu laudo pericial indicando supostas incongruências contábeis.

Ressalta também que seu padrão de vida sempre foi compatível com os ganhos familiares e que antes de ocupar vaga de trabalho junto às partes, já possuía patrimônio adquirido conjuntamente ao marido que é empresário.

Por fim, repudia a vinculação de informações inverídicas sobre o caso e reafirma que está à disposição da Justiça para que a verdade seja devidamente comprovada".