Vocalista do Calcinha Preta confunde bandeira de PE com a de time de futebol: 'Sou corintiana'

A cantora Silvânia Aquino, vocalista da banda Calcinha Preta, protagonizou um momento que viralizou em perfis de forró nas redes sociais, na noite da última sexta-feira (27). Durante apresentação nas festas juninas da cidade de Carpina (PE), ela confundiu a bandeira de Pernambuco com a de um time de futebol.

Silvânia Aquino estava cantando com Bell Oliver, outro vocalista da banda, quando um fã jogou a bandeira de Pernambuco no palco.

Veja momento de show:

O vocalista, que dividia com a colega um dueto da música "Sou assim, não vou mudar", pegou a bandeira e chamou a artista para os dois segurarem o objeto no palco.

"Nós amamos vocês", declarou Bell, enquanto os dois seguravam a bandeira do estado de cabeça para baixo. Após alguém da plateia avisar aos cantores do erro, o vocalista colocou o objeto na posição correta, enquanto Silvânia, aparentemente contrariada, afirmou: "Eu não sei, porque eu sou corintiana. Eu não sei pegar nisso aqui, não".

Em seguida, o cantor, que é alagoano, falou algo no ouvido da colega. "É a bandeira de Pernambuco. Quais os times de Pernambuco? Não sei, sou corintiana", responde Silvânia. Em seguida, ela vira para pessoas que estão ao lado do palco e pergunta se está errada.

Com o fim da música, Bell deixa o palco. Em seguida, O'hara Ravick, pernambucana que também é vocalista da Calcinha Preta, entra dizendo: "É de Pernambuco, gente".

Silvânia, então, enrolou a bandeira nas costas. "Pernambuco, eu só gosto de vocês. Eu gosto de vocês. Time, eu sou Corinthians, sou Timão", afirmou para a plateia.

Em seguida, as duas começaram a cantar outra música, "Novo namorado". Silvânia, então, passou a bandeira para a colega afirmando: "Você é pernambucana. Vá lá, vá lá". "Com muito orgulho", declarou O'hara, antes de beijar a bandeira do Estado e devolver para a plateia.

Pouco depois, Silvânia ainda voltou a mencionar o assunto: "Do povo, eu gosto. Do povo, eu gosto", falou a cantora, que nasceu em Aracaju e faz parte da Calcinha Preta desde 2000.