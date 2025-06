Cerca de 14 pessoas ficam feridas após ônibus de banda de forró tombar na Bahia

Cerca de 14 pessoas ficaram feridas em acidente envolvendo o ônibus da banda Coração Cigano, na manhã deste sábado (28).

O acidente foi registrado entre os municípios de Ribeirão do Largo e Itambé, na Bahia, de acordo com Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Ao Diário do Nordeste, o proprietário da banda, Valdemir Gondim, contou como tudo aconteceu e que os integrantes do grupo se recuperam bem.

“O ônibus acabou virando. O motorista jogou contra um barranco, acho que o problema é que ele entrou em uma velocidade aí, acho que não conseguiu segurar o carro, teve que jogar no barranco”, contou o empresário.

Ainda de acordo com ele, todas as 14 pessoas que estavam no automóvel tiveram escoriações pelo corpo e quatro tiveram fratura exposta. Todos foram levados para um hospital em Vitória da Conquista.

“Já foram todos atendidos, inclusive estou aqui agora, todos já foram atendidos, liberaram 11 [...] Dois vão fazer cirurgias ortopédicas, cirurgia na perna”, contou Valdemir.