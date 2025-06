Quem é Zaida Huff? Mãe de Murilo, e vó paterna de Léo Mendonça, é vizinha de Dona Ruth; entenda

Em meio à disputa judicial entre Murilo Huff e Dona Ruth pela guarda unilateral de Léo, filho da cantora Marília Mendonça com o artista, uma pessoa da família permanece em silêncio sobre o assunto. Esta é Zaida Huff, mãe de Murilo, e avó da criança.

Pelas redes sociais, a avó paterna demonstra o carinho que sente pelo neto. A maioria das publicações dela são registros da vida de Léo, como as aulas de natação e bateria, além da escola e idas ao médico.

Mas essa semana, usuários perceberam que Zaida deixou de seguir Dona Ruth no Instagram. A ação foi vista pelo público como uma quebra na relação harmoniosa entre as duas avós.

Avós de Léo são vizinhas

Segundo o Extra, há mais de dois anos, Zaida Huff mora no mesmo condomínio que Dona Ruth, em Goiânia (GO). A casa foi comprada pelo próprio Murilo, no intuito de que Léo tivesse convívio com as duas avós.

A princípio, as duas mantinham um contato amistoso. Elas chegaram a aparecer juntas nos aniversários da criança e interagiam uma com a outra pelo Instagram. Por isso, o unfollow por parte da avó paterna foi visto como uma surpresa para o público.

Até o momento, Zaida ainda não se pronunciou sobre a disputa pela guarda do neto.

Entenda a disputa pela guarda de Léo

Com apenas cinco anos, Léo Mendonça está no meio de uma disputa judicial que começou no dia 11 de junho. Conforme apuração do jornalista Leo Dias, o processo corre em segredo de justiça.

“Ele não quer mais que o filho dele fique sob guarda de Dona Ruth”, relatou o apresentador no programa “Fofocalizando”.

Após a repercussão da notícia, Murilo Huff veio a público se pronunciar sobre a disputa, na última segunda-feira (23). Em publicação nas redes, ele disse ser “muito triste ver pessoas criando histórias sem saber a verdade”.

O sertanejo também assegurou que não tem e nunca teve a intenção de afastar Léo da família materna, mas que diante do que ele diz que descobriu nos últimos meses, a prioridade é o bem-estar do seu filho, e que a “verdade prevalecerá”.

Troca de farpas

Durante essa semana, o cantor e a avó materna de Leo trocaram e rebateram acusações pelos stories do Instagram. Primeiramente, Dona Ruth afirmou que Murilo nunca custeou a criação do filho, mas incentiva que a criança tenha contato próximo ao pai.

Em resposta, o cantor publicou um texto em que classificou as declarações de Ruth como “mentirosas” e disse que se viu forçado a expor informações pessoais.

Murilo publicou capturas de tela com comprovantes de adiantamento de um ano de mensalidade escolar de Léo, no valor de R$ 30 mil, e de R$ 9,1 mil destinados a sessões de psicoterapia. Segundo ele, só os custos fixos básicos passam de R$ 15 mil por mês.

“Só estou postando para me defender da acusação mentirosa de que não pago nada, e mostrar o quanto estão inventando mentiras para me descredibilizar”, finaliza o cantor.