Murilo Huff entra na Justiça para pedir a guarda total do filho, diz colunista

O cantor Murilo Huff entrou na justiça contra Dona Ruth, mãe da cantora Marília Mendonça, para pedir a guarda total e unilateral do filho Léo Mendonça Huff, de cinco anos. A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias no programa "Fofocalizando", na tarde desta segunda-feira (23).

O processo do sertanejo corre em segredo de justiça na Comarca da Família da cidade de Goiânia (GO). "Ele não quer mais que o filho dele fique sob guarda de Dona Ruth", relatou o apresentador no programa ao vivo. O processo foi instaurado no dia 11 de junho. Ele consta como pedido de tutela provisória.

Quando a Marília Mendonça morreu, logo depois, ambos anunciaram em um comunicado que eles decidiram que a guarda ficaria aos cuidados de dona Ruth, e Murilo viria quando quisesse o filho. E assim foi até agora.

"Recentemente, o Murilo procurou a família da Dona Ruth para dizer que queria que a guarda fosse dele e queria que isso não fosse para Justiça. A resposta dela foi: 'não, não vou ceder'", explicou Leo Dias.

Até o momento, Dona Ruth não se pronunciou nas redes sociais ou por assessoria sobre o assunto.