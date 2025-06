Morre cantor de forró Gisley Ribeiro, após passar mal em apresentação

O cantor de forró Gisley Ribeiro, 42, faleceu após passar mal em uma apresentação em um bar de Juazeiro, na Bahia, na noite de sábado (21).

Segundo amigos do cantor, ele estava cantando quando sentiu uma dor forte no peito. De imediato, ele parou a apresentação, foi para um hospital, mas não resistiu. A causa oficial da morte não foi divulgada.

O velório do cantor aconteceu na manhã deste domingo e o enterro em um cemitério de Juazeiro.

Cantor tinha agendado 17 shows no São João

Conforme agenda do cantor, no mês de junho, ele tinha programado 17 apresentações em bares e restaurantes. Na agenda, ainda faltavam cinco shows para concluir a programação.

O Boteco do Caranguejo, local onde Gisley Ribeiro se apresentou pela última vez, postou nota de pesar pela morte do artista. "Com pesar, a família Boteco do Caranguejo se solidariza com a família e amigos do parceiro Gisley Ribeiro, rogando ao Deus Pai muita força e sabedoria neste momento tão difícil para todos!".

O estabelecimento chegou ainda a publicar o vídeo dele em apresentação interpretando a canção "Cópia Proibida", hit do cantor Léo Foguete.