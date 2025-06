Cantora de forró Faby Bezerra morre em tratamento contra câncer de colo do útero

A cantora de forró Faby Bezerra, 36, faleceu após tratamento — por mais de dois anos — de câncer de colo do útero, nessa quinta-feira (19). Natural de Limoeiro do Norte, no Interior do Ceará, ela estava internada no Hospital Geral de Fortaleza (HGF). Na carreira musical, ele passou pelas bandas Raízes do Forró, Forró Forrado, Forró na Veia e banda Bota Pra Cima.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, João Paulo Peixoto, marido da cantora, falou sobre a trajetória de Faby e como ela vinha passando pela doença.

"Ela estava em tratamento paliativo tem mais de dois anos. Inicialmente, ele fez rádio e quimioterapia, algo mais fraco. Não caiu cabelo e foi um sucesso. Teve efeito, com uma regredida boa", explicou João Paulo Peixoto.

Legenda: Faby Bezerra chegou a perder cabelo durante tratamento contra o câncer Foto: Reprodução/Instagram

Quatro meses depois do primeiro tratamento, o médico pediu um novo exame que constatou a reincidência da doença. Ela passou por doses mais fortes de quimioterapia. Hospitalizada, chegou a perder peso e cabelo e acabou falecendo nessa quinta.

Faby Bezerra deixa quatro filhos. O velório da cantora acontece em Fortaleza, na avenida Jovita Feitosa, número 125, no bairro Parquelândia.

Às 11h, haverá uma missa no local e, às 12h, o corpo será levado para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em Limoeiro do Norte.