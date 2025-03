Autocuidado e conscientização contra o câncer do colo do útero

O Março Lilás reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer do colo do útero, um dos mais incidentes entre as mulheres no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), essa é a quarta principal causa de morte por câncer na população feminina, embora seja um dos tipos mais evitáveis.

O principal agente causador da doença é o Papilomavírus Humano (HPV), um vírus sexualmente transmissível. A infecção persistente por alguns tipos de HPV pode levar ao desenvolvimento de lesões precursoras que, se não tratadas, evoluem para o câncer. Diante disso, a vacinação contra o HPV e o exame preventivo Papanicolau são ferramentas fundamentais para a prevenção. O autocuidado feminino é

A vacinação contra o HPV é recomendada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para meninas e meninos de 9 a 14 anos, além de grupos específicos, como pessoas imunossuprimidas. A adesão à vacina ainda enfrenta desafios devido à falta de informação e ao receio infundado sobre efeitos colaterais. No entanto, é um método seguro e eficaz, podendo reduzir significativamente a incidência da doença no futuro.

O exame de Papanicolau, por sua vez, permite detectar alterações celulares antes que se tornem câncer. Ele deve ser realizado regularmente por mulheres entre 25 e 64 anos que já tiveram vida sexual ativa. Infelizmente, muitas ainda negligenciam esse cuidado por medo, desinformação ou dificuldades de acesso a serviços de saúde. Todos nós temos um papel importante na disseminação da prevenção do câncer do colo de útero, que hoje é o único tipo de câncer que temos vacina para nos protegermos.

Além disso, o debate sobre o câncer do colo do útero precisa ser ampliado para abordar desigualdades sociais. Mulheres em situação de vulnerabilidade têm menos acesso à prevenção e ao tratamento, o que aumenta os índices de mortalidade. Investir em campanhas educativas, ampliar a oferta de exames e facilitar o acesso à vacinação são medidas essenciais para reverter esse quadro.

O Março Lilás nos lembra que prevenir o câncer do colo do útero é um compromisso coletivo. A informação é nossa maior aliada, e iniciativas que promovem a conscientização podem salvar vidas. Cabe a cada um de nós reforçar essa mensagem e incentivar mulheres a cuidarem de sua saúde e que esse olhar para a nossa saúde possa acontecer durante o ano todo.

Lilian Serio é ginecologista e especialista em medicina reprodutiva