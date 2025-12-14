Diário do Nordeste
Desafios e oportunidades da construção civil em 2026

Selmo Soares
Selmo Soares é empresário
O ano de 2025 trouxe importantes lições para a construção civil, que servirão de guia para os desafios e oportunidades em 2026. Entre oscilações econômicas, mudanças regulatórias e avanços tecnológicos, o setor se mostrou resiliente, mas também evidenciou áreas que precisam de atenção estratégica para garantir crescimento sustentável.

Um dos principais aprendizados foi a importância da gestão de custos e insumos. O aumento nos preços de materiais como aço, cimento e vidro, combinado com flutuações cambiais, pressionou orçamentos e obrigou as empresas a aprimorarem planejamento, estoque e negociações com fornecedores. Em 2026, a construção civil deve investir ainda mais em estratégias de compras, contratos de longo prazo e parcerias estratégicas, garantindo previsibilidade financeira.

Outro ponto relevante foi a adoção de tecnologia e inovação. Ferramentas de modelagem 3D, BIM (Building Information Modeling), impressão 3D e soluções digitais de gerenciamento de obras tiveram papel decisivo na eficiência de projetos, redução de desperdícios e otimização de mão de obra. A tendência é que, em 2026, a digitalização do setor se aprofunde, com foco em construção modular, automação e sustentabilidade, além do uso crescente de materiais inovadores, como vidros inteligentes e impermeabilizantes de alto desempenho.

A sustentabilidade ganhou protagonismo, tanto por pressões regulatórias quanto pela demanda do consumidor. Edifícios com certificações ambientais, projetos que priorizam eficiência energética e uso de fontes renováveis se consolidaram como diferenciais competitivos. Em 2026, essa tendência deve se intensificar, impulsionando investimentos em energias limpas, materiais recicláveis e projetos de baixo impacto ambiental.

O mercado de trabalho também mostrou mudanças relevantes. A escassez de mão de obra qualificada permanece um desafio, exigindo programas de capacitação e integração de tecnologia para aumentar produtividade. Em paralelo, a valorização de profissionais especializados em gestão de projetos, engenharia digital e sustentabilidade cria oportunidades para inovação e melhoria de processos.

Por fim, o cenário econômico e político continua sendo um fator determinante. A estabilidade de crédito, políticas de incentivo à construção e investimentos em infraestrutura são decisivos para o crescimento do setor. Aprender com os efeitos de 2025 incluindo atrasos em obras, aumento de custos e oscilações na demanda será fundamental para que 2026 seja um ano de expansão estruturada, eficiente e inovadora.

Em síntese, a construção civil entra em 2026 com grandes desafios, como custos, mão de obra e regulação, mas também com oportunidades significativas em tecnologia, sustentabilidade e gestão estratégica. O setor que souber integrar inovação, eficiência e responsabilidade socioambiental estará preparado para não apenas enfrentar as dificuldades, mas também liderar o desenvolvimento urbano e econômico nos próximos anos.

