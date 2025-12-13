Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

A relevância da governança nas empresas familiares cearenses

Escrito por
Renata Santiago producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Renata Santiago é economista
Legenda: Renata Santiago é economista

No Ceará, falar de empresas familiares é abordar a própria alma da nossa economia. Elas estão nas esquinas movimentadas de Fortaleza, nas lojas do interior, nas indústrias, na geração de energia limpa e nos serviços de todo o nosso território, que conectam gerações e sustentam histórias que atravessam décadas. Quando olho para os dados atuais da Junta Comercial, de que 11.843 firmas nasceram em outubro de 2025, com crescimento de 22% em relação ao mesmo mês de 2024, enxergo, muito além dos números, famílias que empreendem, arriscam, constroem e sonham com a perenidade. Mas, é justamente aí que mora o ponto sensível. Crescer é diferente de perpetuar.

A governança corporativa surge, nesse cenário, como um estágio de maturidade. É quando o instinto do fundador dá lugar ao método, a coragem do começo encontra a normalização dos processos e a intuição passa a conviver com a previsibilidade, instituindo-se um sistema com regras, estruturas organizadas, normas e propósito.

Cabe aqui lembrar a definição sintetizada no Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa do IBGC: “É um sistema formado por princípios, regras, estruturas e processos pelo qual as organizações são dirigidas e monitoradas, com vistas à geração de valor sustentável para a organização, para seus sócios e para a sociedade em geral. Esse sistema baliza a atuação dos agentes de governança e demais indivíduos de uma organização na busca pelo equilíbrio entre os interesses de todas as partes, contribuindo positivamente para a sociedade e para o meio ambiente”.

Não é exagero dizer que a governança é o diferencial entre a organização que depende exclusivamente do seu criador e aquela capaz de sobreviver a ele. Quando vejo uma empresa familiar cearense adotar suas práticas de modo consistente, percebo um sinal claro de que há vida além do sobrenome que a originou.

Sempre digo que o cearense tem um talento raro para aproveitar as oportunidades, inclusive as que brotam de sua peculiar natureza e regime climático. O vento e o sol hoje nos posicionam como potência em energias renováveis, na geração eólica e fotovoltaica. Da mesma forma, a forte presença de empresas familiares, longe de ser limitação, é uma vantagem competitiva quando acompanhada de estrutura, transparência e profissionalização. Não é por acaso que o Ceará reúne numerosas empresas listadas em bolsa e cases reconhecidos nacionalmente por suas práticas de gestão e controle.

A sucessão, tão temida em muitos negócios familiares, deixa de ser um tabu quando há governança bem desenhada. Trata-se de compreender que família, patrimônio e empresa são esferas diferentes, mas indissociáveis. A família precisa de regras claras, valores compartilhados e espaços próprios de diálogo. O patrimônio exige organização, planejamento e visão de longo prazo. E o negócio pede conselhos atuantes, critérios objetivos e liderança que transcenda laços afetivos.

O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) corrobora o conceito de que as empresas familiares mais bem-sucedidas são aquelas que tratam a gestão em três dimensões interligadas, embora distintas: família, patrimônio e negócio. A governança estabelece valores compartilhados, cria acordos de convivência e desenvolve mecanismos eficazes para resolução de conflitos, podendo inclusive contar com a criação de um Conselho Familiar para mediar discussões e garantir que as decisões respeitem os interesses coletivos.

Quanto à governança do patrimônio, frequentemente negligenciada, envolve a estruturação adequada de holdings ou family offices, assegurando uma gestão eficiente dos bens familiares e um processo de sucessão planejado. Evita-se, dessa maneira, as desgastantes disputas por herança ou desequilíbrios na distribuição de recursos.

No que diz respeito à governança da empresa, abrange desde a formação de conselhos de administração com membros independentes até a implementação de políticas transparentes de gestão. Assim, proporciona a necessária profissionalização e a tão desejada perenidade.

No meu entendimento, gerir bem é respeitar a história sem ficar prisioneiro dela. É honrar quem começou, mas preparar o terreno para quem virá. No Ceará que cresce, inova e se reinventa, a governança corporativa é um diferencial crescente das empresas familiares. É a prática que transforma até o Sol e os ventos em diferenciais e contribui para que o esforço de hoje transforme-se em legado do amanhã.

Renata Santiago é economista

Renata Santiago é economista
Colaboradores

A relevância da governança nas empresas familiares cearenses

Renata Santiago
Há 25 minutos
Jornalista
Colaboradores

Os animais excluídos

Gilson Barbosa
Há 26 minutos
Jornalista
Colaboradores

A farsa da “Bíblia imutável”

Gregório José
12 de Dezembro de 2025
Silvia Leticia é advogada
Colaboradores

A gestão que o Direito esqueceu de ensinar

Silvia Leticia
12 de Dezembro de 2025
Guilherme Lattanzi é advogado
Colaboradores

Reforma Tributária: por que a implementação vai levar quase 10 anos?

Guilherme Lattanzi
11 de Dezembro de 2025
Rogério Paiva é diretor de crédito
Colaboradores

O papel do crédito no ambiente de negócios do Brasil

Rogério Paiva
11 de Dezembro de 2025
Lucas Infante é administrador
Colaboradores

Combater o desperdício agora é lei — e um dever coletivo

Lucas Infante
10 de Dezembro de 2025
Maíra Lira Oliveira é advogada
Colaboradores

Transição energética justa

Maíra Lira Oliveira
10 de Dezembro de 2025
Leonardo Chucrute é empresário
Colaboradores

Como unir os perfis de empreendedor e empresário

Leonardo Chucrute
09 de Dezembro de 2025
Luciana Brites é psicopedagoga
Colaboradores

Como estimular a leitura na era da Inteligência Artificial

Luciana Brites
09 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Deselegância

Analisando-se desapaixonadamente a questão, a escolha de Belém para sede da COP30 foi uma aposta arriscada do presidente Lula

Gilson Barbosa
08 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Justiça e Judiciário

Convém destacar que justiça e judiciário não são a mesma coisa, embora comumente se usem os termos como sinônimos

Valdélio Muniz
08 de Dezembro de 2025
Empreendedor
Colaboradores

O novo cenário da logística: digital e inteligente e conectado

Esse cenário é muito positivo para as empresas, pois resulta em operações mais eficientes, redução de custos operacionais, menos falhas e mais velocidade na resposta ao mercado

Redação
07 de Dezembro de 2025
Escritor
Colaboradores

Arranquem o asfalto das ruas das cidades do interior

Chegou a um ponto que, em tempos de chuvas, quando as águas encalham e invadem e derrubam as casas, as pessoas, sejam de bairros ricos ou da periferia, gostam de falar: “minha rua é asfaltada!”

Saraiva Júnior
07 de Dezembro de 2025
Empresário
Colaboradores

Para além da automação

O consumidor atual quer velocidade, mas não abre mão da autenticidade

Kairo Alves
07 de Dezembro de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

“Salus”

É evidente que existem vários aspectos inter-relacionados (saúde e salvação). Não seria errado dizer que a “transcendência” está relacionada aos valores imateriais

Gonzaga Mota
06 de Dezembro de 2025
Presidente da Associação Cearense de Magistrados (ACM)
Colaboradores

O legado de uma gestão construída coletivamente

Ao apresentar o balanço da gestão e ser reconduzido à presidência para o triênio 2026/2028, pela chapa “Valorização, Independência e União”, reforço que cada avanço só foi possível graças à união da categoria

José Hercy Ponte de Alencar
05 de Dezembro de 2025
Empresário
Colaboradores

Fim, começo

O mundo inteiro, sobretudo o cristão, mesmo diante de tantos pesares, ainda vive intensamente esses magnos eventos. O Natal celebra o nascimento d’Aquele que é a esperança, a fé, luz e a própria vida: o Menino Jesus

Antonio Cruz Gonçalves
05 de Dezembro de 2025
Sociólogo
Colaboradores

Políticas públicas, uma arma contra o crime

E políticas públicas, ressalte-se, não são construídas de modo isolado, dentro de um mesmo órgão, por um único ente federativo

Blesser Moreno
05 de Dezembro de 2025
Elida Almeida é especialista em Marketing
Colaboradores

O erro que destrói receita

Elida Almeida
04 de Dezembro de 2025