Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Deselegância

Analisando-se desapaixonadamente a questão, a escolha de Belém para sede da COP30 foi uma aposta arriscada do presidente Lula

Escrito por
Gilson Barbosa producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Jornalista
Legenda: Jornalista

A crítica feita pelo primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz, em Berlim, após participar da chamada Cúpula dos Líderes, que antecedeu a COP30, recentemente finalizada, foi no mínimo deselegante para com a cidade de Belém do Pará, sede de ambos os eventos. Em conferência de imprensa na capital alemã, o chanceler disse que a delegação de seu país ficou contente ao deixar a capital paraense.

Faltou-lhe polidez ao empregar palavras desfavoráveis em relação ao tempo que por lá passou. Podemos até admitir que, nascido como cidadão de uma nação europeia desenvolvida, onde serviços de primeira qualidade são ofertados rotineiramente aos seus habitantes, Merz tenha, como é direito de qualquer indivíduo, o direito de guardar, reservadamente, suas impressões sobre os lugares que visita, a maneira como é recebido ou as refeições que consome estando em país estrangeiro. Todos nós podemos tê-las. Contudo, ao externá-las da forma como fez e ocupando o cargo que ocupa, gerou um mal-estar desnecessário com uma cidade que o acolheu e a todos os seus assessores da melhor maneira possível, no decorrer de evento onde outros líderes de sua mesma envergadura política, ou até superior, foram igualmente bem tratados. Coube-lhe, a propósito, uma resposta à altura, dada pelo governador do Pará, Helder Barbalho.

Analisando-se desapaixonadamente a questão, a escolha de Belém para sede da COP30 foi uma aposta arriscada do presidente Lula. Na qualidade de chefe de Estado da nação que possui a maior área da floresta amazônica em seu território, ele quis atrair os olhares do mundo para o tema da sustentabilidade, da proteção da Amazônia como uma das últimas reservas nativas do planeta. Enquanto os visitantes debatiam questões tão fundamentais, puderam também conhecer lugares que jamais imaginaram ver ou saborear frutas e pratos completamente diversos dos que estão habituados a ingerir em suas terras de origem.

Porém, é sabido que aquela cidade, portal de entrada para a selva brasileira, não possui ainda uma infraestrutura robusta o suficiente para comportar acontecimento de tamanha magnitude como uma COP. Ainda assim, com todas as suas limitações, Belém e seus moradores procuraram oferecer a melhor hospitalidade e simpatia aos visitantes. Ao fim e ao cabo, soou mesmo como arrogante e deselegante a infeliz declaração do premiê Merz. Recomenda-se-lhe educação em outras futuras manifestações que porventura fizer.

 

(*) Jornalista

Jornalista
Colaboradores

Deselegância

Analisando-se desapaixonadamente a questão, a escolha de Belém para sede da COP30 foi uma aposta arriscada do presidente Lula

Gilson Barbosa
Há 50 minutos
Jornalista
Colaboradores

Justiça e Judiciário

Convém destacar que justiça e judiciário não são a mesma coisa, embora comumente se usem os termos como sinônimos

Valdélio Muniz
Há 50 minutos
Empreendedor
Colaboradores

O novo cenário da logística: digital e inteligente e conectado

Esse cenário é muito positivo para as empresas, pois resulta em operações mais eficientes, redução de custos operacionais, menos falhas e mais velocidade na resposta ao mercado

Redação
07 de Dezembro de 2025
Escritor
Colaboradores

Arranquem o asfalto das ruas das cidades do interior

Chegou a um ponto que, em tempos de chuvas, quando as águas encalham e invadem e derrubam as casas, as pessoas, sejam de bairros ricos ou da periferia, gostam de falar: “minha rua é asfaltada!”

Saraiva Júnior
07 de Dezembro de 2025
Empresário
Colaboradores

Para além da automação

O consumidor atual quer velocidade, mas não abre mão da autenticidade

Kairo Alves
07 de Dezembro de 2025
Professor aposentado da UFC
Colaboradores

“Salus”

É evidente que existem vários aspectos inter-relacionados (saúde e salvação). Não seria errado dizer que a “transcendência” está relacionada aos valores imateriais

Gonzaga Mota
06 de Dezembro de 2025
Presidente da Associação Cearense de Magistrados (ACM)
Colaboradores

O legado de uma gestão construída coletivamente

Ao apresentar o balanço da gestão e ser reconduzido à presidência para o triênio 2026/2028, pela chapa “Valorização, Independência e União”, reforço que cada avanço só foi possível graças à união da categoria

José Hercy Ponte de Alencar
05 de Dezembro de 2025
Empresário
Colaboradores

Fim, começo

O mundo inteiro, sobretudo o cristão, mesmo diante de tantos pesares, ainda vive intensamente esses magnos eventos. O Natal celebra o nascimento d’Aquele que é a esperança, a fé, luz e a própria vida: o Menino Jesus

Antonio Cruz Gonçalves
05 de Dezembro de 2025
Sociólogo
Colaboradores

Políticas públicas, uma arma contra o crime

E políticas públicas, ressalte-se, não são construídas de modo isolado, dentro de um mesmo órgão, por um único ente federativo

Blesser Moreno
05 de Dezembro de 2025
Elida Almeida é especialista em Marketing
Colaboradores

O erro que destrói receita

Elida Almeida
04 de Dezembro de 2025
Luana Gomes é advogada
Colaboradores

Fim de ano, tempo de atenção: aumentam as fraudes contra aposentados

Luana Gomes
04 de Dezembro de 2025
Álvaro Madeira Neto é médico
Colaboradores

Saneamento básico: urgência pública

Álvaro Madeira Neto
03 de Dezembro de 2025
Kairo Alves é empresário
Colaboradores

Para além da automação

Kairo Alves
03 de Dezembro de 2025
Antonio Netto é professor
Colaboradores

Solidão é um problema global, afirma OMS

Antonio Netto
02 de Dezembro de 2025
Loyde Abreu é professora
Colaboradores

Quais são os principais problemas urbanos que contribuem para o estresse contínuo

Loyde Abreu
02 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

20 anos do Grupe

Em suas duas décadas de existência, o Grupe tem cumprido importante papel além das reflexões e estudos acadêmicos

Valdélio Muniz
01 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

A Encadernadora Tupi

Feito este introito, quero lamentar o fim da Encadernadora Tupi. Instalado desde setembro de 1973, num quase despercebido, pequeno e antigo imóvel da rua Floriano Peixoto, 974

Gilson Barbosa
01 de Dezembro de 2025
Rômulo Lima é presidente do Sindiperitos-CE
Colaboradores

O papel essencial dos peritos na construção da verdade

Rômulo Lima
30 de Novembro de 2025
Bosco Nunes é diretor de Planejamento e Gestão da CDL Jovem Fortaleza
Colaboradores

(Re)planejar é parte do plano

Bosco Nunes
30 de Novembro de 2025
Jorge Calazans é advogado
Colaboradores

Caso Banco Master: investidores como vítimas de um "crime" financeiro

Jorge Calazans
30 de Novembro de 2025