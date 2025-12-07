O novo cenário da logística: digital e inteligente e conectado

Nos últimos anos, o setor de logística passou por uma grande revolução. Ele está no centro das operações de praticamente todas as indústrias, e evoluiu rapidamente com a digitalização, sensores conectados, análise de dados em tempo real e, principalmente, com a chegada da inteligência artificial aplicada de ponta a ponta nas cadeias de suprimentos. De acordo com um levantamento divulgado pela Allied Market Research, o mercado global de logística digital poderá atingir US$ 155,3 bilhões até 2032, e esse crescimento é impulsionado pela busca por maior eficiência operacional, redução de custos e melhoria na rastreabilidade das cargas.

Visto que o segmento tem se tornado cada vez mais importante e relevante, é fundamental entendermos de que forma as novas tecnologias estão influenciando seu desenvolvimento, com foco especial nas aplicações mais promissoras e já consolidadas de IA. Elas estão ajudando empresas a reduzir custos, evitar falhas e ganhar escala com mais inteligência.

A logística tradicional, marcada por processos manuais, planilhas e decisões baseadas na experiência, está perdendo força e sendo substituída pouco a pouco por operações mais automatizadas, integradas e preditivas. Com a tecnologia certa, é possível realizar atividades que antes demoravam demais ou eram muito complexas, como monitorar ativos e cargas em tempo real, prever demandas e gargalos antes que aconteçam, automatizar tarefas operacionais e decisões repetitivas, reduzir custos de transporte e armazenamento e melhorar a experiência do cliente com mais agilidade e precisão.

Agora, no centro desse movimento, está a inteligência artificial aplicada ao segmento, que traz modelos de IA capazes de analisar múltiplas variáveis (trânsito, clima, janelas de entrega, restrições urbanas) e gerar rotas otimizadas em tempo real, reduzindo combustível, tempo de entrega e ociosidade de frotas. Além disso, com algoritmos preditivos, as companhias podem antecipar picos de demanda, ajustar estoques e evitar rupturas e excessos, com base em dados históricos, sazonais e até sociais (como influências de redes e tendências de consumo).

Outro ganho trazido pela IA é o monitoramento e manutenção preditiva de frotas, já que os sensores IoT aliados à tecnologia conseguem prever falhas mecânicas antes que ocorram, agendar manutenções com antecedência e evitar paradas não planejadas, aumentando a disponibilidade dos ativos. Há ainda os agentes conversacionais baseados em IA, que oferecem atendimento 24 horas por dia, sete dias por semana, com suporte para rastreamento de pedidos, agendamento de coletas, resolução de dúvidas e atualizações proativas.

Esses são apenas alguns exemplos de como a logística tem ganhado com o uso de novas tecnologias e se tornado mais digital, inteligente e conectada, liberando o tempo dos profissionais para que foquem em atividades mais estratégicas e que requerem o conhecimento humano.

Esse cenário é muito positivo para as empresas, pois resulta em operações mais eficientes, redução de custos operacionais, menos falhas e mais velocidade na resposta ao mercado. Todos esses pontos são fundamentais para o sucesso dos negócios e tem ajudado a alavancar novos modelos operacionais, trazer maior competitividade e criar cadeias de suprimento mais resilientes.