Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

(Re)planejar é parte do plano

Escrito por
Bosco Nunes producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Bosco Nunes é diretor de Planejamento e Gestão da CDL Jovem Fortaleza
Legenda: Bosco Nunes é diretor de Planejamento e Gestão da CDL Jovem Fortaleza

Olhar para 2026 desde já não é exagero, é responsabilidade. O cenário muda depressa demais para quem decide apenas “quando der”. Iniciar cedo o planejamento do próximo ciclo permite enxergar tendências, ajustar rota com calma, testar hipóteses e preparar o time para uma transição sem atropelos. Abrir o ano seguinte ainda em 2025 ajuda a empresa a conectar expectativas, priorizar investimentos e fortalecer a cultura de execução. Quem antecipa conversa com dados, não com urgências.

Vamos combinar: se seu planejamento estratégico ainda é feito como uma foto bonita na parede ou como um arquivo esquecido numa pasta com nome “versão final_definitiva2”, já passou da hora de repensar. Planejar não é prever tudo. É criar estrutura para mudar com consciência, velocidade e propósito. Replanejar, ajustar, escutar o que está mudando no mercado, no time, no cliente... tudo isso faz parte.

Tem empresa que gasta semanas definindo metas, mas esquece de combinar com quem vai fazer. A estratégia fica ótima no papel, mas não conversa com quem está na operação e muito menos com quem está na ponta. Resultado? Metas vazias que viram peso, não direção.

O planejamento precisa ser coletivo. Não no sentido de fazer reunião para agradar todo mundo, mas de ouvir quem está vendo o negócio acontecer de verdade. Quem escuta a base, enxerga antes. Por isso, inovação e Human Centered Design deixaram de ser palavras da moda e viraram base de qualquer plano que se sustente. Empresas que colocam o ser humano no centro (cliente, colaborador, fornecedor...) planejam com mais empatia, flexibilidade e impacto. Inovação não é sobre inventar sempre algo novo, mas olhar com criatividade para os problemas certos.

Planejar também é dizer não e escolher o que deixar de fazer. Foco é concentração e também renúncia estratégica, porque não dá pra querer tudo ao mesmo tempo. Empresas que crescem com solidez escolhem bem onde colocar energia. Aqui vai um ponto-chave: planejamento bom é o que gera movimento. Não pela pressão da meta, mas pela clareza de rumo e a conexão com as pessoas. Finalizando, deixo uma reflexão: seu planejamento ouve gente ou repete padrões? Ele resolve ou só registra?

Bosco Nunes é diretor de Planejamento e Gestão da CDL Jovem Fortaleza

Haroldo Menezes é empresário
Colaboradores

Empresas e o risco da reforma tributária

Haroldo Menezes
Há 1 hora
Bosco Nunes é diretor de Planejamento e Gestão da CDL Jovem Fortaleza
Colaboradores

(Re)planejar é parte do plano

Bosco Nunes
Há 1 hora
Gregório José é jornalista
Colaboradores

Os desencantos dos jovens brasileiros

Gregório José
Há 1 hora
Davi Vasconcelos é contador
Colaboradores

Reforma do Imposto de Renda

Davi Vasconcelos
20 de Dezembro de 2025
Mirian Teresa Pascon é advogada
Colaboradores

Congresso Nacional conclui etapa de regulamentação da reforma tributária

Mirian Teresa Pascon
20 de Dezembro de 2025
Nizomar Falcão Bezerra é engenheiro agrônomo
Colaboradores

Aridização: de Semiárido a Árido

Nizomar Falcão
19 de Dezembro de 2025
Francisco Kubrusly
Colaboradores

CRIO: 50 anos de evolução na oncologia

Francisco Kubrusly
19 de Dezembro de 2025
Tatiana Pimenta é engenheira civil
Colaboradores

Será mesmo que o trabalho é um vilão?

Tatiana Pimenta
18 de Dezembro de 2025
Noêmia Frota é administradora
Colaboradores

Indústria e sustentabilidade

Noêmia Frota
18 de Dezembro de 2025
Wagner Balera é professor
Colaboradores

Terrorismo e religiosidade

Wagner Balera
17 de Dezembro de 2025
João Teodoro da Silva é presidente do Sistema Cofeci-Creci
Colaboradores

Aluguel consignado para todos

João Teodoro da Silva
17 de Dezembro de 2025
Fernando Rodrigues é engenheiro ambiental
Colaboradores

Educação ambiental: o caminho para ampliar o descarte correto de eletroeletrônicos

Fernando Rodrigues
16 de Dezembro de 2025
Eduardo Maurício é advogado
Colaboradores

A Interpol e as lições do roubo no Louvre: quando a cultura exige proteção global

Eduardo Maurício
16 de Dezembro de 2025
Professor da Unifor
Colaboradores

Parlamentar. Condenação criminal. Perda do mandato.

Registre-se que nessa época (anos 2012 a 2017), antes da COVID, ainda não se adotava em toda a Administração Pública, inclusive no Poder Judiciário, o chamado trabalho on line, não presencial

Agapito Machado
15 de Dezembro de 2025
Psicóloga
Colaboradores

O compromisso coletivo com equidade e qualidade na pré-escola

A implementação das Diretrizes exige esforços coordenados entre todos

Cláudia Sintoni
15 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Direito e capacidades

Mas, como um nascituro poderia comparecer perante o juiz? É aí que entra, como um dos exemplos, a capacidade processual.

Valdélio Muniz
15 de Dezembro de 2025
Fábio Zampirollo é engenheiro civil
Colaboradores

Do risco ambiental à solução sustentável

Fábio Zampirollo
14 de Dezembro de 2025
Selmo Soares é empresário
Colaboradores

Desafios e oportunidades da construção civil em 2026

Selmo Soares
14 de Dezembro de 2025
Karen Fontana é consultora
Colaboradores

Retenção de talentos não se impõe, constrói-se com propósito, liderança e accountability

Karen Fontana
14 de Dezembro de 2025
Renata Santiago é economista
Colaboradores

A relevância da governança nas empresas familiares cearenses

Renata Santiago
13 de Dezembro de 2025