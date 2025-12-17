Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Aluguel consignado para todos

Escrito por
João Teodoro da Silva producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
João Teodoro da Silva é presidente do Sistema Cofeci-Creci
Legenda: João Teodoro da Silva é presidente do Sistema Cofeci-Creci

O projeto de lei nº 462, que tramita no Congresso Nacional desde 2011, acaba de ser aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) da Câmara dos Deputados, com efeito terminativo. Ou seja, sem necessidade de votação em Plenário. O projeto segue agora para o Senado Federal. Se aprovado sem requerimento de votação pelo Plenário, irá à sanção presidencial, que deverá acontecer ainda no primeiro semestre de 2026. O protagonismo do Sistema Cofeci-Creci foi decisivo para o avanço e o aperfeiçoamento do projeto.

A Comissão de Relações Parlamentares (CRP) do Cofeci pesquisou e ouviu demandas do mercado. Depois, com base em consistente diálogo com os parlamentares, logrou transformá-las em realidade. A proposta introduz na Lei nº 8.245, de 1991, mais conhecida como Lei do Inquilinato, dispositivos que a tornam mais moderna e democrática. O texto proporciona clareza e segurança a pontos sensíveis da relação locatícia, como prazos, garantias e despejo, que permitem a redução de conflitos e fortalecem a confiança entre locadores e locatários.

A proposta permite que não apenas servidores públicos, mas também trabalhadores públicos e privados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), autorizem desconto de até 30% do salário líquido, para pagamento de aluguel residencial e encargos. A suspensão do desconto em folha, no entanto, só será possível mediante rescisão formal do contrato de locação. Para maior proteção do consignante, o texto limita a 40% do salário consignação que inclua outros empréstimos.

Se demitido, o locatário poderá devolver o imóvel sem multa. O projeto original foi aditado por diversas proposições feitas por membros da CRP do Cofeci, que o tornaram mais aderente às necessidades do mercado. A conquista reafirma o poder de articulação institucional do Sistema Cofeci-Creci, demonstrando todo seu potencial e capacidade em defesa dos interesses deste e de outros setores vitais para a economia nacional. O trabalho levado a efeito nos bastidores foi crucial para que a CCJC assimilasse as propostas e as apresentasse na forma de subemenda ao substitutivo do projeto de lei original.

Trata-se de um exemplo de como a representação organizada de uma categoria pode influenciar positivamente no processo legislativo. Entre os benefícios das modificações, destaca-se a simplificação do processo locatício, que antes gerava insegurança, morosidade e comprometimento pessoal de indispensáveis fiadores. A lei passará a oferecer instrumentos mais ágeis para solução de litígios, sem macular a proteção ao direito de moradia. A evolução dinamiza o mercado de locações, estimula os investimentos e amplia a oferta de imóveis.

A aceitação das alterações à Lei do Inquilinato pela CCJC da Câmara é resultado direto do empenho da Comissão de Relações Parlamentares do Sistema Cofeci-Creci. As mudanças trazem benefícios concretos para locadores e locatários e modernizam a legislação, reforçando a segurança jurídica. Mais do que simples vitória institucional, trata-se de um avanço para toda a sociedade, que passa a contar com regras mais claras e equilibradas. O trabalho da CRP é digno de reconhecimento e serve de inspiração para futuras conquistas legislativas!

João Teodoro da Silva é presidente do Sistema Cofeci-Creci

Wagner Balera é professor
Colaboradores

Terrorismo e religiosidade

Wagner Balera
Há 15 minutos
João Teodoro da Silva é presidente do Sistema Cofeci-Creci
Colaboradores

Aluguel consignado para todos

João Teodoro da Silva
Há 16 minutos
Fernando Rodrigues é engenheiro ambiental
Colaboradores

Educação ambiental: o caminho para ampliar o descarte correto de eletroeletrônicos

Fernando Rodrigues
16 de Dezembro de 2025
Eduardo Maurício é advogado
Colaboradores

A Interpol e as lições do roubo no Louvre: quando a cultura exige proteção global

Eduardo Maurício
16 de Dezembro de 2025
Professor da Unifor
Colaboradores

Parlamentar. Condenação criminal. Perda do mandato.

Registre-se que nessa época (anos 2012 a 2017), antes da COVID, ainda não se adotava em toda a Administração Pública, inclusive no Poder Judiciário, o chamado trabalho on line, não presencial

Agapito Machado
15 de Dezembro de 2025
Psicóloga
Colaboradores

O compromisso coletivo com equidade e qualidade na pré-escola

A implementação das Diretrizes exige esforços coordenados entre todos

Cláudia Sintoni
15 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Direito e capacidades

Mas, como um nascituro poderia comparecer perante o juiz? É aí que entra, como um dos exemplos, a capacidade processual.

Valdélio Muniz
15 de Dezembro de 2025
Fábio Zampirollo é engenheiro civil
Colaboradores

Do risco ambiental à solução sustentável

Fábio Zampirollo
14 de Dezembro de 2025
Selmo Soares é empresário
Colaboradores

Desafios e oportunidades da construção civil em 2026

Selmo Soares
14 de Dezembro de 2025
Karen Fontana é consultora
Colaboradores

Retenção de talentos não se impõe, constrói-se com propósito, liderança e accountability

Karen Fontana
14 de Dezembro de 2025
Renata Santiago é economista
Colaboradores

A relevância da governança nas empresas familiares cearenses

Renata Santiago
13 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Os animais excluídos

Gilson Barbosa
13 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

A farsa da “Bíblia imutável”

Gregório José
12 de Dezembro de 2025
Silvia Leticia é advogada
Colaboradores

A gestão que o Direito esqueceu de ensinar

Silvia Leticia
12 de Dezembro de 2025
Guilherme Lattanzi é advogado
Colaboradores

Reforma Tributária: por que a implementação vai levar quase 10 anos?

Guilherme Lattanzi
11 de Dezembro de 2025
Rogério Paiva é diretor de crédito
Colaboradores

O papel do crédito no ambiente de negócios do Brasil

Rogério Paiva
11 de Dezembro de 2025
Lucas Infante é administrador
Colaboradores

Combater o desperdício agora é lei — e um dever coletivo

Lucas Infante
10 de Dezembro de 2025
Maíra Lira Oliveira é advogada
Colaboradores

Transição energética justa

Maíra Lira Oliveira
10 de Dezembro de 2025
Leonardo Chucrute é empresário
Colaboradores

Como unir os perfis de empreendedor e empresário

Leonardo Chucrute
09 de Dezembro de 2025
Luciana Brites é psicopedagoga
Colaboradores

Como estimular a leitura na era da Inteligência Artificial

Luciana Brites
09 de Dezembro de 2025