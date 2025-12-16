Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

A Interpol e as lições do roubo no Louvre: quando a cultura exige proteção global

Escrito por
Eduardo Maurício producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Eduardo Maurício é advogado
Legenda: Eduardo Maurício é advogado
A Interpol é amplamente reconhecida por seus sistemas de avisos e pela atuação no combate ao crime organizado transnacional. O recente episódio envolvendo o Louvre, porém, recoloca em evidência um ponto ainda subestimado no debate público: crimes não violentos, como o roubo de bens culturais, também demandam tutela internacional qualificada. O tráfico de obras de arte e de patrimônio histórico segue sendo um delito de baixo risco e alto lucro, alimentado pela opacidade do mercado e pela fragmentação das respostas estatais.
 
O que alguns insistem em tratar como luxo é, na verdade, expressão de identidade coletiva, memória histórica e soberania cultural. A Interpol parte dessa premissa ao reconhecer a cultura como interesse jurídico protegido, merecedor da mesma atenção dedicada à vida, à segurança e à integridade física. Nesse contexto, o Banco de Dados de Obras de Arte Roubadas da organização cumpre papel central: dar rastreabilidade a um mercado no qual o patrimônio cultural pode, com facilidade, converter-se em saque.
 
A existência do banco de dados não é apenas simbólica. Ela permite a identificação de peças subtraídas, inibe a circulação ilícita e oferece suporte técnico às investigações nacionais. Ainda assim, a eficácia do sistema depende de algo que nem sempre acompanha a velocidade do crime: cooperação internacional efetiva e compartilhamento ágil de informações entre agências de aplicação da lei.
 
Há espaço evidente para aprimoramentos. A ampliação do banco de dados com atualizações em tempo real, a integração mais ampla de museus, casas de leilão e colecionadores privados, além de protocolos obrigatórios de verificação de procedência, fortaleceriam significativamente o combate ao tráfico ilícito. Do mesmo modo, penalidades mais rigorosas e treinamento especializado para forças policiais e autoridades alfandegárias são medidas indispensáveis para reduzir a atratividade econômica desse tipo de crime.
 
O episódio do Louvre serve como alerta. Proteger bens culturais não é capricho elitista nem pauta secundária: é defesa da memória, da identidade e do patrimônio comum da humanidade. Quando uma obra é roubada, perde-se mais do que um objeto, perde-se um fragmento da história coletiva. A resposta, portanto, precisa ser global, coordenada e à altura desse valor.
 
Eduardo Maurício é advogado 
Fernando Rodrigues é engenheiro ambiental
Colaboradores

Educação ambiental: o caminho para ampliar o descarte correto de eletroeletrônicos

Fernando Rodrigues
Há 54 minutos
Eduardo Maurício é advogado
Colaboradores

A Interpol e as lições do roubo no Louvre: quando a cultura exige proteção global

Eduardo Maurício
Há 55 minutos
Professor da Unifor
Colaboradores

Parlamentar. Condenação criminal. Perda do mandato.

Registre-se que nessa época (anos 2012 a 2017), antes da COVID, ainda não se adotava em toda a Administração Pública, inclusive no Poder Judiciário, o chamado trabalho on line, não presencial

Agapito Machado
15 de Dezembro de 2025
Psicóloga
Colaboradores

O compromisso coletivo com equidade e qualidade na pré-escola

A implementação das Diretrizes exige esforços coordenados entre todos

Cláudia Sintoni
15 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Direito e capacidades

Mas, como um nascituro poderia comparecer perante o juiz? É aí que entra, como um dos exemplos, a capacidade processual.

Valdélio Muniz
15 de Dezembro de 2025
Fábio Zampirollo é engenheiro civil
Colaboradores

Do risco ambiental à solução sustentável

Fábio Zampirollo
14 de Dezembro de 2025
Selmo Soares é empresário
Colaboradores

Desafios e oportunidades da construção civil em 2026

Selmo Soares
14 de Dezembro de 2025
Karen Fontana é consultora
Colaboradores

Retenção de talentos não se impõe, constrói-se com propósito, liderança e accountability

Karen Fontana
14 de Dezembro de 2025
Renata Santiago é economista
Colaboradores

A relevância da governança nas empresas familiares cearenses

Renata Santiago
13 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Os animais excluídos

Gilson Barbosa
13 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

A farsa da “Bíblia imutável”

Gregório José
12 de Dezembro de 2025
Silvia Leticia é advogada
Colaboradores

A gestão que o Direito esqueceu de ensinar

Silvia Leticia
12 de Dezembro de 2025
Guilherme Lattanzi é advogado
Colaboradores

Reforma Tributária: por que a implementação vai levar quase 10 anos?

Guilherme Lattanzi
11 de Dezembro de 2025
Rogério Paiva é diretor de crédito
Colaboradores

O papel do crédito no ambiente de negócios do Brasil

Rogério Paiva
11 de Dezembro de 2025
Lucas Infante é administrador
Colaboradores

Combater o desperdício agora é lei — e um dever coletivo

Lucas Infante
10 de Dezembro de 2025
Maíra Lira Oliveira é advogada
Colaboradores

Transição energética justa

Maíra Lira Oliveira
10 de Dezembro de 2025
Leonardo Chucrute é empresário
Colaboradores

Como unir os perfis de empreendedor e empresário

Leonardo Chucrute
09 de Dezembro de 2025
Luciana Brites é psicopedagoga
Colaboradores

Como estimular a leitura na era da Inteligência Artificial

Luciana Brites
09 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Deselegância

Analisando-se desapaixonadamente a questão, a escolha de Belém para sede da COP30 foi uma aposta arriscada do presidente Lula

Gilson Barbosa
08 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Justiça e Judiciário

Convém destacar que justiça e judiciário não são a mesma coisa, embora comumente se usem os termos como sinônimos

Valdélio Muniz
08 de Dezembro de 2025