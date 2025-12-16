Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Educação ambiental: o caminho para ampliar o descarte correto de eletroeletrônicos

Escrito por
Fernando Rodrigues producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Fernando Rodrigues é engenheiro ambiental
Legenda: Fernando Rodrigues é engenheiro ambiental

O consumo crescente de eletroeletrônicos e eletrodomésticos traz avanços importantes para a vida pessoal e profissional, mas também impõe um desafio cada vez maior: o volume de resíduos. Segundo o relatório Global E-waste Monitor 2024, apenas 22,3% desses equipamentos gerados em 2022 foram formalmente coletados e reciclados, o que representa uma fração mínima diante das 62 milhões de toneladas produzidas no planeta naquele ano.

Neste contexto, a educação ambiental surge como ferramenta essencial para transformar hábitos, gerar consciência sobre os impactos ambientais e estimular práticas seguras no descarte. Ao entender que esses equipamentos contêm substâncias perigosas, que podem contaminar solo e água, as pessoas passam a enxergar o descarte correto como parte da contribuição individual e coletiva.

Quando a educação ambiental é contínua e acessível, o descarte correto deixa de ser exceção para se tornar prática. Com isso, cresce a chance de mais aparelhos serem encaminhados para os canais certos, elevando o volume de materiais reciclados e reduzindo o risco de contaminação. Com o engajamento da sociedade, torna-se possível fortalecer políticas públicas, ampliar a oferta de pontos de recebimento e consolidar uma cultura de descarte responsável. Esse avanço é indispensável diante de projeções, ainda segundo o relatório, que indicam um aumento anual de 2,6 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos, podendo alcançar 82 milhões até 2030.

A atuação nas escolas tem papel estratégico. Ao inserir o tema no cotidiano escolar, é possível fomentar a formação de consumidores mais conscientes desde cedo. Estudantes expostos a oficinas, discussões e projetos sobre reciclagem tendem a levar esse aprendizado para casa, estimulando familiares e comunidade. Fora do ambiente escolar, campanhas em bairros, feiras e meios de comunicação podem derrubar mitos e orientar a população sobre os cuidados necessários e os locais adequados para entrega dos dispositivos.

A destinação correta dos resíduos eletroeletrônicos e eletrodomésticos não depende apenas de infraestrutura ou leis. Uma parte fundamental desse processo vem da consciência de cada pessoa. A educação ambiental tem papel central na construção de uma sociedade consciente, capaz de transformar hábitos, valorizar a sustentabilidade e assegurar um futuro mais seguro. Investir em informação, orientação e formação é investir no bem-estar coletivo, na preservação dos recursos naturais e no legado que deixaremos para as próximas gerações.

Fernando Rodrigues é engenheiro ambiental

Fernando Rodrigues é engenheiro ambiental
Colaboradores

Educação ambiental: o caminho para ampliar o descarte correto de eletroeletrônicos

Fernando Rodrigues
Há 53 minutos
Eduardo Maurício é advogado
Colaboradores

A Interpol e as lições do roubo no Louvre: quando a cultura exige proteção global

Eduardo Maurício
Há 54 minutos
Professor da Unifor
Colaboradores

Parlamentar. Condenação criminal. Perda do mandato.

Registre-se que nessa época (anos 2012 a 2017), antes da COVID, ainda não se adotava em toda a Administração Pública, inclusive no Poder Judiciário, o chamado trabalho on line, não presencial

Agapito Machado
15 de Dezembro de 2025
Psicóloga
Colaboradores

O compromisso coletivo com equidade e qualidade na pré-escola

A implementação das Diretrizes exige esforços coordenados entre todos

Cláudia Sintoni
15 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Direito e capacidades

Mas, como um nascituro poderia comparecer perante o juiz? É aí que entra, como um dos exemplos, a capacidade processual.

Valdélio Muniz
15 de Dezembro de 2025
Fábio Zampirollo é engenheiro civil
Colaboradores

Do risco ambiental à solução sustentável

Fábio Zampirollo
14 de Dezembro de 2025
Selmo Soares é empresário
Colaboradores

Desafios e oportunidades da construção civil em 2026

Selmo Soares
14 de Dezembro de 2025
Karen Fontana é consultora
Colaboradores

Retenção de talentos não se impõe, constrói-se com propósito, liderança e accountability

Karen Fontana
14 de Dezembro de 2025
Renata Santiago é economista
Colaboradores

A relevância da governança nas empresas familiares cearenses

Renata Santiago
13 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Os animais excluídos

Gilson Barbosa
13 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

A farsa da “Bíblia imutável”

Gregório José
12 de Dezembro de 2025
Silvia Leticia é advogada
Colaboradores

A gestão que o Direito esqueceu de ensinar

Silvia Leticia
12 de Dezembro de 2025
Guilherme Lattanzi é advogado
Colaboradores

Reforma Tributária: por que a implementação vai levar quase 10 anos?

Guilherme Lattanzi
11 de Dezembro de 2025
Rogério Paiva é diretor de crédito
Colaboradores

O papel do crédito no ambiente de negócios do Brasil

Rogério Paiva
11 de Dezembro de 2025
Lucas Infante é administrador
Colaboradores

Combater o desperdício agora é lei — e um dever coletivo

Lucas Infante
10 de Dezembro de 2025
Maíra Lira Oliveira é advogada
Colaboradores

Transição energética justa

Maíra Lira Oliveira
10 de Dezembro de 2025
Leonardo Chucrute é empresário
Colaboradores

Como unir os perfis de empreendedor e empresário

Leonardo Chucrute
09 de Dezembro de 2025
Luciana Brites é psicopedagoga
Colaboradores

Como estimular a leitura na era da Inteligência Artificial

Luciana Brites
09 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Deselegância

Analisando-se desapaixonadamente a questão, a escolha de Belém para sede da COP30 foi uma aposta arriscada do presidente Lula

Gilson Barbosa
08 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Justiça e Judiciário

Convém destacar que justiça e judiciário não são a mesma coisa, embora comumente se usem os termos como sinônimos

Valdélio Muniz
08 de Dezembro de 2025