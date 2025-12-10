Diário do Nordeste
Transição energética justa

Maíra Lira Oliveira producaodiario@svm.com.br
Maíra Lira Oliveira é advogada
A transição para fontes de energia renovável não é apenas uma necessidade ambiental, mas também uma oportunidade de transformação social. No entanto, se não for conduzida de forma inclusiva, corre-se o risco de que as comunidades mais vulneráveis fiquem à margem desse processo, reproduzindo desigualdades históricas. Garantir que todos se beneficiem da energia limpa deve ser uma prioridade para governos, empresas e sociedade civil.

Atualmente, o acesso à eletricidade ainda é desigual em muitas regiões do mundo. De acordo com os dados da Agência Internacional de Energia (IEA) mais de 770 milhões de pessoas permanecem sem acesso à energia elétrica, em sua maioria em áreas rurais da África e da Ásia. No Brasil, embora a eletrificação seja praticamente universal, a vulnerabilidade energética se manifesta na alta dependência de combustíveis fósseis caros, pouca eficiência energética e menor poder de compra para adotar tecnologias limpas, como painéis solares. A transição energética justa deve abordar essas desigualdades, criando mecanismos para que essas comunidades possam participar e se beneficiar do avanço das energias renováveis.

Portando, programas de acesso a energia solar comunitária, subsídios para instalação de sistemas de eficiência energética e cooperativas de energia renovável são exemplos de estratégias que podem transformar o acesso à energia em ferramenta de inclusão social. Essas iniciativas não apenas reduzem custos de eletricidade, mas também geram empregos locais, fortalecem a economia das comunidades e promovem maior autonomia.

Outro aspecto fundamental é a participação das comunidades na tomada de decisão sobre projetos energéticos em suas regiões. Muitas vezes, grandes empreendimentos de energia renovável são instalados em territórios habitados por populações vulneráveis, sem consulta adequada, resultando em impactos sociais e ambientais. Uma transição justa exige planejamento transparente e escuta ativa, garantindo que os benefícios não fiquem restritos a investidores ou regiões economicamente mais fortes.

Além disso, é necessário pensar em políticas públicas integradas que combinem energia limpa com programas sociais, capacitação profissional e acesso ao crédito. A energia renovável não deve ser vista apenas como fonte de eletricidade, mas como instrumento de inclusão e desenvolvimento sustentável. Quando aplicada de forma equitativa, pode reduzir custos, melhorar qualidade de vida, estimular a economia local e contribuir para o cumprimento das metas climáticas globais.

Em suma, uma transição energética verdadeiramente justa é aquela que não deixa ninguém para trás. É imperativo que governos, empresas e sociedade civil adotem estratégias inclusivas, garantindo que comunidades vulneráveis possam não apenas acessar energia renovável, mas também participar ativamente de sua produção e gestão. Somente assim a energia limpa cumprirá seu papel mais transformador: gerar progresso ambiental, social e econômico de forma equitativa.

