Geralmente na passagem de “Ano Novo”, muitas pessoas dizem que “o importante é a saúde, o resto a gente consegue”, referindo- se a um corpo sadio. Concordo com a frase, porém não está completa. Com certeza, a manifestação ficaria melhor se fosse dita da seguinte forma: o importante é a saúde do corpo, da alma e da mente, o resto a gente consegue. No entanto, as duas citações, mostram a irrelevância do poder, da ambição, da ganância etc.

O que é saudável, e conveniente para alguns. Por sua vez, a palavra latina “salus”, trazida para a língua portuguesa, significa dois termos distintos: saúde e salvação. Aquele (saúde) refere-se ao corpo, abrangendo a mente e este (salvação) associa-se à alma. A dimensão, salvação, “data vênia”, com o devido respeito, não é aceita pelos ateus e envolve dúvidas quando é analisada pelos agnósticos. Todavia, os cristãos, entre os quais me incluo, acreditam. Ademais, a saúde diz respeito à vida dos mortais neste mundo, enquanto a salvação está relacionada com a vida celestial, que é eterna.

É evidente que existem vários aspectos inter-relacionados (saúde e salvação). Não seria errado dizer que a “transcendência” está relacionada aos valores imateriais. Para uma melhor compreensão, convém examinar o Livro do profeta Isaías (AT da Bíblia Sagrada), no capítulo 57, versículo 15: “O Santo Deus, o Deus que vive para sempre, diz que mora num lugar alto e sagrado, mas mora também com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes e aos aflitos, novas forças”. Diante da resumida análise filosófica e teológica, pode-se dizer que saúde e salvação devem permanecer unidas, pois Jesus veio para nos salvar. Aquele que faz opção pelo caminho do mal, encontrará o próprio mal; já quem escolhe o caminho do bem, será justo e amado.

Seguindo-se com fé, os ensinamentos de Deus, alcança-se a felicidade na mente, no corpo e na alma. Para entrar na vida eterna, guarde os mandamentos Divinos (Mt 19,17). P.S. O Salmo 91, da Bíblia Sagrada, é uma passagem muito famosa e conhecida por acalmar o coração dos aflitos que estão passando por um período de dificuldades.

As palavras de Deus neste Salmo ajudam as pessoas a encontrar o caminho da salvação e pedir para que nada de ruim aconteça. Ainda segundo João (14.6):”Eu sou o caminho a verdade e a vida”.