Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Caso Banco Master: investidores como vítimas de um "crime" financeiro

Escrito por
Jorge Calazans producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Jorge Calazans é advogado
Legenda: Jorge Calazans é advogado
A liquidação extrajudicial do Banco Master, decretada em novembro de 2025, somada à Operação Compliance Zero da Polícia Federal, abriu uma ferida incômoda no setor financeiro brasileiro. Não se trata apenas de um episódio isolado de desvio de conduta. O que veio à tona foi um esquema industrial de falsificação de carteiras de crédito, emissão de títulos sem lastro e operações estruturadas para inflar artificialmente o patrimônio de uma instituição que captava bilhões de reais de investidores de varejo. É o tipo de fraude que, por muito tempo, se imaginou restrita ao submundo das pirâmides financeiras. Agora, ela desembarca em um banco regulado.
 
Apesar da gravidade, o caso vem sendo tratado, até aqui, pelo roteiro confortável de sempre: crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. Um enquadramento que, embora correto, empobrece a discussão. Ele transforma os investidores em figurantes de luxo, afetados apenas porque estavam no caminho de uma violação à “higidez do sistema”. É como se o prejuízo concreto de milhares de credores fosse um detalhe colateral numa narrativa tecnocrática sobre estabilidade bancária.
 
É justamente por isso que o art. 171-A do Código Penal precisa entrar na mesa. O dispositivo, introduzido pela Lei 14.478/2022, tipifica a fraude envolvendo ativos virtuais, valores mobiliários e outros ativos financeiros. Ele não protege uma abstração chamada “mercado”. Ele protege patrimônio privado. Ele dialoga com quem tem CPF, contrato assinado e dinheiro aplicado. É um tipo penal que desloca a lente e devolve ao investidor algo que, historicamente, foi negado a ele: centralidade.
 
Quando observamos o caso Banco Master por esse prisma, o enquadramento se impõe. Não estamos diante apenas de “gestão fraudulenta”. Estamos diante de uma arquitetura sofisticada para ofertar operações com ativos financeiros inexistentes, com o objetivo direto de obter vantagem ilícita às custas de um grupo identificável de credores. É exatamente o gesto típico contemplado pelo 171-A. Para fatos posteriores à vigência da Lei 14.478/22, esse dispositivo não é acessório. Ele é essencial para compreender o que aconteceu.
 
E quando o 171-A entra no jogo, muda tudo. Investidores deixam de ser danos colaterais e passam a ser vítimas diretas. Isso abre espaço para que, no processo penal, se pleiteie a fixação de valores mínimos de reparação com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal. O debate sobre o proveito do crime, previsto no art. 91, II, do Código Penal, ganha densidade: bloqueios patrimoniais deixam de ser apenas um gesto simbólico de repressão e passam a ser tratados como instrumentos prioritários de ressarcimento. A narrativa deixa de ser sobre “restabelecer a confiança no sistema” e passa a ser sobre devolver aos lesados o que lhes foi tomado.
 
Esse é o ponto central. O caso Banco Master é mais do que a falência de um banco. É o choque entre uma fraude gigantesca e a presunção, quase dogmática, de que instituições reguladas são imunes ao tipo de golpe que destrói a vida de pequenos investidores pelo país. Se o sistema de Justiça insistir na leitura tradicional, a mensagem transmitida será a de sempre: proteger a estrutura importa mais do que reparar quem colocou dinheiro nela confiando justamente na existência dessa estrutura.
 
Mas se o 171-A for incorporado de forma consequente, o sinal muda. O Estado deixa claro que, mesmo dentro do sistema regulado, fraude é fraude, e vítima é vítima. Significa reconhecer que o patrimônio de quem investiu não é um dano periférico de uma crise bancária, mas o núcleo do problema.
Em um país traumatizado por pirâmides financeiras, o caso Banco Master é o primeiro grande teste para saber se aprendemos alguma coisa. Recolocar o investidor no centro da discussão não é um capricho conceitual. É o único caminho para dar ao episódio a resposta jurídica proporcional à fraude que o originou.
 
Jorge Calazans é advogado
Rômulo Lima é presidente do Sindiperitos-CE
Colaboradores

O papel essencial dos peritos na construção da verdade

Rômulo Lima
Há 1 hora
Bosco Nunes é diretor de Planejamento e Gestão da CDL Jovem Fortaleza
Colaboradores

(Re)planejar é parte do plano

Bosco Nunes
Há 1 hora
Jorge Calazans é advogado
Colaboradores

Caso Banco Master: investidores como vítimas de um "crime" financeiro

Jorge Calazans
Há 1 hora
Colaboradores

A força do aeroporto no crescimento do varejo

Assis Cavalcante
29 de Novembro de 2025
Colaboradores

Ética e governabilidade

Gonzaga Mota
29 de Novembro de 2025
Jorge Iglesias é executivo
Colaboradores

Cinco anos de Pix: o Brasil no centro da revolução financeira digital

Jorge Iglesias
28 de Novembro de 2025
Marta Gonçalves é deputada estadual
Colaboradores

Empreendedorismo materno e economia solidária: um caminho de autonomia e inclusão

Marta Gonçalves
28 de Novembro de 2025
Thelma Valverde é empreendedora
Colaboradores

A empatia dos algoritmos: o desafio cultural da inteligência artificial emocional

Thelma Valverde
27 de Novembro de 2025
Sâmila Braga é estrategista de branding
Colaboradores

Posicionamento com coragem

Sâmila Braga
27 de Novembro de 2025
Ingrid Parahyba Dias é economista
Colaboradores

A sustentabilidade e o pobre de hoje

Ingrid Parahyba Dias
26 de Novembro de 2025
Thaty Rabello é empresária
Colaboradores

A renda que tece o tempo: o fio do feito à mão que sustenta a identidade brasileira

Thaty Rabello
26 de Novembro de 2025
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

Educação: labirintos da conclusão

Davi Marreiro
25 de Novembro de 2025
Barbara Barbosa é engenheira civil
Colaboradores

O futuro do alto padrão é verde

Barbara Barbosa
25 de Novembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

13º, o salvador

Havendo término do contrato antes de dezembro ou sendo contratado no decorrer do ano, o trabalhador (salvo se dispensado por cometer falta grave) recebe 13º salário proporcional

Valdélio Muniz
24 de Novembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

A COP 30 e sua importância (Final)

Segundo dados da Organização Meteorológica Mundial (OMM), os últimos 11 anos foram os mais quentes da história e um relatório da instituição mostra que será difícil limitar o aumento da temperatura planetária a apenas 1,5oC

Gilson Barbosa
24 de Novembro de 2025
Lígia Fontenele é psicóloga
Colaboradores

Da Performance ao Pertencimento

Lígia Fontenele
23 de Novembro de 2025
Bruno Holanda é consultor empresarial
Colaboradores

O fator humano nas finanças

Bruno Holanda
23 de Novembro de 2025
Robson Esteves é presidente da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE)
Colaboradores

Logística reversa impulsiona a competitividade e a sustentabilidade

Robson Esteves
23 de Novembro de 2025
Colaboradores

Criança: Lições de moral

Gonzaga Mota
22 de Novembro de 2025
André Lima é advogado
Colaboradores

A China que quebra paradigmas e abre novas portas ao Brasil

André Lima
22 de Novembro de 2025