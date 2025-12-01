Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

A Encadernadora Tupi

Feito este introito, quero lamentar o fim da Encadernadora Tupi. Instalado desde setembro de 1973, num quase despercebido, pequeno e antigo imóvel da rua Floriano Peixoto, 974

Escrito por
Gilson Barbosa producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Jornalista
Legenda: Jornalista

Numa época sem Internet e as facilidades dos sítios de busca, como o Google, o acesso ao conhecimento e à leitura se dava nas bancas de revistas, que nos proporcionavam o acesso à informação através de livros, revistas e dos chamados fascículos de coleções. Estes, de no máximo 20 páginas, eram vendidos quinzenalmente, a preços módicos. Em conjuntos de 10 ou 12 exemplares numerados em sequência, compunham volumes de coleções sobre os mais diversos temas. Comprávamos os fascículos, com as capas correspondentes a cada volume, também vendidas em bancas. Uma vez completados, procurávamos as encadernadoras, onde eram enfeixados os volumes.

Feito este introito, quero lamentar o fim da Encadernadora Tupi. Instalado desde setembro de 1973, num quase despercebido, pequeno e antigo imóvel da rua Floriano Peixoto, 974, o estabelecimento é mais um a desaparecer em meio ao cenário de abandono e decadência que há tempos assola o Centro de Fortaleza. Diante do aumento escorchante do aluguel pago ao dono do local, não restou outra saída aos três filhos de Edmundo Barbosa da Silva, o nonagenário fundador da pequena empresa. Ricardo, Aurélio e Júnior, que aprenderam com o pai a arte de costurar e encadernar publicações, foram obrigados a procurar outro rumo para a execução de seu ofício.

Edmundo foi gerente da extinta Alaor Distribuidora, outrora responsável pela distribuição de conhecidas publicações na capital e interior do Estado. Viajava pelo sertão cearense, numa Kombi, a serviço. Anos depois, ganharia uma banca de revistas, dada pela própria Alaor, mas repassou-a a outra pessoa e ingressou no ramo da encadernação. Assim, conforme o registro 5507, da Junta Comercial do Ceará, nasceu a Encadernadora Tupi, em 1o. de setembro de 1973. Exatamente no mesmo local onde começou, ela também encerrou suas atividades, 52 anos e quatro dias depois, em 5 de setembro deste 2025.

Viveu tempos áureos, mas ainda resistia, tendo sido forçada a encerrar suas atividades diante da pressão econômica. A modernidade destrói vorazmente certos hábitos do passado. E a veterana Encadernadora Tupi, a última de Fortaleza, ao sumir de cena para sempre, torna-se mais um símbolo dessas mudanças tão abruptas e avassaladoras, do tempo que vorazmente “engole” o passado. Deixa a existência física para alojar-se no imaginário, nas lembranças mais agradáveis, no recôndito de nossa memória. Sentirei saudades!

Jornalista
Colaboradores

20 anos do Grupe

Em suas duas décadas de existência, o Grupe tem cumprido importante papel além das reflexões e estudos acadêmicos

Valdélio Muniz
Há 21 minutos
Jornalista
Colaboradores

A Encadernadora Tupi

Feito este introito, quero lamentar o fim da Encadernadora Tupi. Instalado desde setembro de 1973, num quase despercebido, pequeno e antigo imóvel da rua Floriano Peixoto, 974

Gilson Barbosa
Há 21 minutos
Rômulo Lima é presidente do Sindiperitos-CE
Colaboradores

O papel essencial dos peritos na construção da verdade

Rômulo Lima
30 de Novembro de 2025
Bosco Nunes é diretor de Planejamento e Gestão da CDL Jovem Fortaleza
Colaboradores

(Re)planejar é parte do plano

Bosco Nunes
30 de Novembro de 2025
Jorge Calazans é advogado
Colaboradores

Caso Banco Master: investidores como vítimas de um "crime" financeiro

Jorge Calazans
30 de Novembro de 2025
Colaboradores

A força do aeroporto no crescimento do varejo

Assis Cavalcante
29 de Novembro de 2025
Colaboradores

Ética e governabilidade

Gonzaga Mota
29 de Novembro de 2025
Jorge Iglesias é executivo
Colaboradores

Cinco anos de Pix: o Brasil no centro da revolução financeira digital

Jorge Iglesias
28 de Novembro de 2025
Marta Gonçalves é deputada estadual
Colaboradores

Empreendedorismo materno e economia solidária: um caminho de autonomia e inclusão

Marta Gonçalves
28 de Novembro de 2025
Thelma Valverde é empreendedora
Colaboradores

A empatia dos algoritmos: o desafio cultural da inteligência artificial emocional

Thelma Valverde
27 de Novembro de 2025
Sâmila Braga é estrategista de branding
Colaboradores

Posicionamento com coragem

Sâmila Braga
27 de Novembro de 2025
Ingrid Parahyba Dias é economista
Colaboradores

A sustentabilidade e o pobre de hoje

Ingrid Parahyba Dias
26 de Novembro de 2025
Thaty Rabello é empresária
Colaboradores

A renda que tece o tempo: o fio do feito à mão que sustenta a identidade brasileira

Thaty Rabello
26 de Novembro de 2025
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

Educação: labirintos da conclusão

Davi Marreiro
25 de Novembro de 2025
Barbara Barbosa é engenheira civil
Colaboradores

O futuro do alto padrão é verde

Barbara Barbosa
25 de Novembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

13º, o salvador

Havendo término do contrato antes de dezembro ou sendo contratado no decorrer do ano, o trabalhador (salvo se dispensado por cometer falta grave) recebe 13º salário proporcional

Valdélio Muniz
24 de Novembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

A COP 30 e sua importância (Final)

Segundo dados da Organização Meteorológica Mundial (OMM), os últimos 11 anos foram os mais quentes da história e um relatório da instituição mostra que será difícil limitar o aumento da temperatura planetária a apenas 1,5oC

Gilson Barbosa
24 de Novembro de 2025
Lígia Fontenele é psicóloga
Colaboradores

Da Performance ao Pertencimento

Lígia Fontenele
23 de Novembro de 2025
Bruno Holanda é consultor empresarial
Colaboradores

O fator humano nas finanças

Bruno Holanda
23 de Novembro de 2025
Robson Esteves é presidente da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE)
Colaboradores

Logística reversa impulsiona a competitividade e a sustentabilidade

Robson Esteves
23 de Novembro de 2025