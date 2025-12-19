Diário do Nordeste
CRIO: 50 anos de evolução na oncologia

Escrito por
Francisco Kubrusly producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Francisco Kubrusly
Legenda: Francisco Kubrusly é diretor comercial do Centro Regional Integrado de Oncologia

O ano de 2025 marcou meio século de atuação do Centro Regional Integrado de Oncologia (CRIO). Para quem, como eu, está há 24 anos na direção da instituição, o marco de 50 anos representa não apenas uma celebração, mas também a oportunidade de revisitar uma trajetória marcada pela evolução da oncologia no Ceará. Ao longo dessas décadas, acompanhamos o avanço de tecnologias, a consolidação de equipes especializadas e a ampliação de serviços que hoje colocam o CRIO entre os centros oncológicos mais modernos do Nordeste e do país, com processos integrados e infraestrutura voltada para a prática clínica.

Quando surgiu, o CRIO era uma iniciativa privada em um cenário de escassez de estruturas dedicadas ao tratamento do câncer. Desde então, expandimos o atendimento multidisciplinar, criamos novos setores assistenciais e fortalecemos a integração com o Sistema Único de Saúde, que hoje compõe parte essencial do nosso trabalho. Dentro desse percurso, também surgiu a Associação Nossa Casa, organização sem fins lucrativos fundada em 2004 para apoiar pacientes atendidos pelo SUS que enfrentam dificuldades socioeconômicas, reforçando a dimensão social do cuidado que buscamos oferecer.

Ao longo dos meus 24 anos de vivência na instituição, observei como a profissionalização da gestão, o investimento em tecnologia e a qualificação constante das equipes transformaram a experiência do paciente oncológico. A incorporação de métodos diagnósticos mais precisos, a atualização contínua dos protocolos clínicos e a integração entre as diferentes áreas de assistência refletem o compromisso de manter uma prática baseada em evidências e alinhada às necessidades de quem atendemos.

Completar 50 anos não representa um ponto final, mas um estímulo à continuidade. O câncer segue como um dos principais desafios de saúde pública, e instituições como o CRIO precisam manter o foco na inovação, no acesso ampliado e na eficiência dos modelos de cuidado. É esse compromisso, construído ao longo de meio século, que continuará orientando nossos próximos passos.

