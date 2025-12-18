Indústria e sustentabilidade

A sustentabilidade deixou de ser um diferencial e passou a ser uma necessidade no ambiente corporativo. As empresas, cada uma com suas particularidades, precisam desenvolver práticas alinhadas aos seus objetivos estratégicos para gerar valor de forma consistente. Não se trata apenas de atender exigências legais, mas de construir processos mais eficientes, reduzir impactos e garantir perenidade. Quando essa pauta está integrada à estratégia, ela se transforma em direcionadora de decisões, inovação e competitividade.

Ao analisarmos o ciclo completo de um produto, desde a escolha dos insumos até sua aplicação final, percebemos o quanto a responsabilidade ambiental se conecta diretamente à performance e à qualidade. Não existe sustentabilidade desconectada da eficiência, e a indústria já entendeu isso.

Um exemplo dessa relação está no trabalho contínuo de pesquisa e desenvolvimento realizado pelos laboratórios industriais. A busca por insumos de melhor qualidade e menor impacto ambiental exige análise técnica, testes rigorosos e visão de longo prazo. O desenvolvimento sustentável depende da capacidade de olhar para toda a cadeia: armazenamento, manuseio, formulação e aplicação. Cada etapa é significativa.

O principal desafio é conciliar investimentos em sustentabilidade com o alto custo associado a muitas dessas práticas. As indústrias já lidam com um conjunto extenso de exigências legais, necessárias e importantes, e isso acaba dificultando a priorização de ações adicionais que poderiam acelerar a transição sustentável.

Por isso, a sustentabilidade precisa ser incorporada no cotidiano, dentro e fora da empresa. As pequenas práticas fazem diferença nesse processo, desde o uso consciente de recursos até a gestão de resíduos e eficiência de processos.

Nesse processo, o incentivo à cultura de responsabilidade ambiental entre colaboradores também faz a diferença. Quando profissionais adotam hábitos sustentáveis no ambiente de trabalho, eles levam essa consciência para suas famílias, comunidades e redes de relacionamento. O impacto ultrapassa os limites da empresa e se estende por toda a cadeia produtiva, contribuindo para uma transformação mais ampla.

Noêmia Frota é administradora