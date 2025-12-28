Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Por que aprender um idioma pode ser a melhor estratégia para manter o cérebro jovem?

Escrito por
Décio Pecin producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Décio Pecin é contador
Legenda: Décio Pecin é contador

Nos últimos dias, li um estudo que me chamou a atenção. Não era sobre tecnologia, inteligência artificial ou tendências de mercado. Era sobre algo que faz parte da nossa rotina há décadas: aprender um novo idioma.

A pesquisa, publicada na Nature Aging, acompanhou mais de 86 mil pessoas entre 51 e 90 anos. O resultado surpreende pela força dos dados: quem fala mais de um idioma reduz pela metade a chance de apresentar sinais de envelhecimento biológico acelerado. Metade! Um impacto enorme, especialmente quando pensamos em qualidade de vida a longo prazo.

Enquanto lia o estudo, fiquei pensando na quantidade de debates que fazemos sobre produtividade, inovação e performance. Falamos muito sobre novas ferramentas, modelos e formas de aprender. Mas, às vezes, a solução para ampliar nossa capacidade cognitiva está em algo bem mais simples e acessível do que imaginamos: manter o cérebro em constante movimento, criando conexões e explorando outras estruturas de pensamento.

No cotidiano da liderança, decisões precisam ser rápidas (rápidas no sentido de velozes, mas não apressadas). Exigem clareza mental e flexibilidade. O cérebro precisa estar preparado para isso. A maturidade cobra eficiência em cada escolha. E, quando vejo um levantamento mostrando que o multilinguismo fortalece a mente até na velhice, reflito sobre como ainda subestimamos o impacto da educação linguística na vida adulta.

Costumo dizer que idiomas são treinos constantes para o cérebro. Diferentes combinações de palavras geram novas formas de pensar. E isso vale tanto para um aluno de 12 anos quanto para alguém de 60. É curioso perceber que, enquanto o mercado discute maneiras de retardar o envelhecimento cognitivo, milhares de pessoas já encontram esse caminho dentro de uma sala de aula.

O estudo mostra que falar dois ou três idiomas intensifica ainda mais essa proteção. Isso reforça algo que observamos há muito tempo: quem se expõe a novas estruturas desenvolve mais atenção, memória, raciocínio e autonomia. São competências que impactam a vida profissional, a pessoal e a capacidade de tomar decisões.

O ensino de idiomas tem um papel importante no país. Ele ajuda na carreira, melhora o desempenho acadêmico e amplia horizontes culturais. Agora, descobrimos que também contribui para a saúde mental. Isso muda a forma como enxergamos nosso trabalho e amplia a responsabilidade de continuar entregando uma experiência de aprendizagem que faça sentido para todas as idades.

Quando penso no estudo, vejo mais uma confirmação de que educação é investimento de longo prazo. Um idioma não transforma apenas a forma como nos comunicamos, transforma a forma como pensamos. E, se o conhecimento tem o poder de manter o cérebro jovem, a pergunta que fica é simples: por que não começar agora?

Em resumo, aprender um idioma é mais do que dominar palavras: é cultivar longevidade intelectual. Em um mundo que valoriza velocidade, talvez o futuro pertença justamente a quem investe em processos contínuos, profundos e humanos. Se uma nova língua fortalece o cérebro, expande horizontes e renova formas de pensar, então não é apenas uma habilidade, é uma estratégia de vida.

Décio Pecin é contador

Décio Pecin é contador
Colaboradores

Por que aprender um idioma pode ser a melhor estratégia para manter o cérebro jovem?

Décio Pecin
Há 2 horas
Tatiana Oliveira é cientista da computação
Colaboradores

Como a IA vai mudar o trabalho

Tatiana Oliveira
Há 2 horas
Karen Scavacini é psicóloga
Colaboradores

Se a OpenAI não responde por interações perigosas, quem responde?

Karen Scavacini
Há 2 horas
Jônatas Lima é engenheiro eletricista
Colaboradores

Rodovias em transição

Jônatas Lima
27 de Dezembro de 2025
Carlos Manino é advogado
Colaboradores

Tendências para o setor Jurídico em 2026

Carlos Manino
27 de Dezembro de 2025
Salomão Araújo é executivo
Colaboradores

A ameaça silenciosa ao varejo

Salomão Araújo
26 de Dezembro de 2025
Renan Cola é psicanalista
Colaboradores

Ghosting: por que as pessoas estão sumindo de repente?

Renan Cola
26 de Dezembro de 2025
Welynadia Rodrigues é professora
Colaboradores

Reforma Tributária à vista: O impacto na vida do cearense

Welynadia Rodrigues
24 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Desejos de Natal

Gilson Barbosa
24 de Dezembro de 2025
Ítalo Bezerra é advogado
Colaboradores

Servidores públicos: o bode expiatório da vez

Ítalo Bezerra
23 de Dezembro de 2025
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

Educação em modo contemplativo

Davi Marreiro
23 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Justiça e extinção

Valdélio Muniz
22 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Desejos de Natal

Gilson Barbosa
22 de Dezembro de 2025
Haroldo Menezes é empresário
Colaboradores

Empresas e o risco da reforma tributária

Haroldo Menezes
21 de Dezembro de 2025
Bosco Nunes é diretor de Planejamento e Gestão da CDL Jovem Fortaleza
Colaboradores

(Re)planejar é parte do plano

Bosco Nunes
21 de Dezembro de 2025
Gregório José é jornalista
Colaboradores

Os desencantos dos jovens brasileiros

Gregório José
21 de Dezembro de 2025
Davi Vasconcelos é contador
Colaboradores

Reforma do Imposto de Renda

Davi Vasconcelos
20 de Dezembro de 2025
Mirian Teresa Pascon é advogada
Colaboradores

Congresso Nacional conclui etapa de regulamentação da reforma tributária

Mirian Teresa Pascon
20 de Dezembro de 2025
Nizomar Falcão Bezerra é engenheiro agrônomo
Colaboradores

Aridização: de Semiárido a Árido

Nizomar Falcão
19 de Dezembro de 2025
Francisco Kubrusly
Colaboradores

CRIO: 50 anos de evolução na oncologia

Francisco Kubrusly
19 de Dezembro de 2025