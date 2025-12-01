20 anos do Grupe

Neste final de 2025, comemoram-se 20 anos da criação do Grupo de Estudos em Direito do Trabalho (Grupe). Mais do que um mero projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará (UFC), trata-se da reunião de mentes pensantes comprometidas com a valorização e defesa desta área especializada da ciência jurídica que constitui um dos mais importantes segmentos do direito social.

Para marcar a data, o Grupe programou para a próxima sexta-feira, dia 5/12, a partir das 14h30, no auditório do Ministério Público do Trabalho (MPT), na Praia de Iracema, em Fortaleza, um evento comemorativo com palestra, coquetel e lançamento da 2ª edição do livro Redução da Jornada de Trabalho 6x1 (coletânea de artigos produzidos por seus integrantes, entre os quais este articulista, e publicado pela editora Mizuno).

Em suas duas décadas de existência, o Grupe, sempre bem conduzido pelo professor-doutor e subprocurador-geral do Trabalho, Francisco Gérson Marques de Lima, tem cumprido importante papel além das reflexões e estudos acadêmicos: o de ser também um valioso elo entre as diversas instituições que integram, no âmbito estadual e nacional, o mundo do trabalho.

Está no DNA do Grupe a clara consciência de que o fortalecimento do Direito do Trabalho passa, inevitavelmente, pela integração das entidades públicas e privadas que o vivenciam e o materializam no dia a dia e pelo compartilhamento de suas realizações, dificuldades e pontos de vistas. Mais do que isso: o Grupe entende que esta unidade é essencial para a preservação e o crescimento das próprias instituições trabalhistas.

Desde os seus primórdios, o Grupe tem o mérito de reunir magistrados e servidores da Justiça do Trabalho-JT, membros e servidores do MPT e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), advogados e pesquisadores de diferentes instituições de ensino (públicas e privadas). Também possibilitou importantes debates abertos a toda a sociedade e capazes de atrair, em especial, a atenção e parceria dos sindicatos, federações, confederações e centrais sindicais.

Em todos estes espaços (públicos e privados), o Grupe tem firmado sua identidade e seu propósito em defesa do Direito do Trabalho e do Processo do Trabalho com a certeza de que, ao final, o mérito de cada conquista é de todos os envolvidos (das diversas instituições) e, sobretudo, os benefícios se refletem no fortalecimento da cidadania.