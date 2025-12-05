O legado de uma gestão construída coletivamente

Encerramos o triênio 2023–2025 com a convicção de que vivemos um dos períodos mais significativos da história recente da Associação Cearense de Magistrados (ACM). Ao assumir a presidência da entidade há três anos, tínhamos clareza dos desafios que nos aguardavam: fortalecer a defesa das prerrogativas, ampliar o diálogo com as instituições, modernizar nossa atuação e, sobretudo, aproximar ainda mais a ACM dos magistrados e magistradas de todo o Estado.

Ao apresentar o balanço da gestão e ser reconduzido à presidência para o triênio 2026/2028, pela chapa “Valorização, Independência e União”, reforço que cada avanço só foi possível graças à união da categoria. A votação, com 438 votos, demonstra confiança e reconhecimento ao trabalho realizado. A participação dos colegas em assembleias, mobilizações e ações institucionais mostrou que a ACM é um espaço vivo de fortalecimento coletivo.

Esse engajamento foi essencial para consolidar conquistas e ampliar a representatividade da magistratura. Avançamos na defesa das prerrogativas, estruturando mecanismos de proteção institucional, intensificando o diálogo com o TJCE, MP, Legislativo e entidades nacionais, e garantindo melhorias em benefícios, condições de trabalho e segurança. Também promovemos a campanha Diretas Já para o TJCE, inserindo o Ceará no debate nacional sobre democratização do Judiciário.

Realizamos a primeira Pesquisa Diagnóstica da Magistratura Cearense, que orientará ações futuras, e fortalecemos a integração da categoria com iniciativas culturais, esportivas e educacionais, ampliando o sentimento de pertencimento. Ser reconduzido é motivo de gratidão e responsabilidade.

O resultado simboliza confiança em um projeto coletivo que seguirá pautado pela transparência, firmeza e respeito à independência judicial, em diálogo com o CNJ, tribunais superiores e a AMB. A ACM seguirá próxima dos seus associados, porque existe para representá-los.

Que o próximo triênio seja marcado por ainda mais união, diálogo e conquistas, consolidando uma associação moderna, forte e alinhada aos desafios do nosso tempo.