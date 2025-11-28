Diário do Nordeste
Empreendedorismo materno e economia solidária: um caminho de autonomia e inclusão

Escrito por
Marta Gonçalves producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Marta Gonçalves é deputada estadual
As mães de pessoas com deficiência enfrentam desafios diários que vão muito além do cuidado — são mulheres que carregam em si a força, o amor e a resiliência de quem luta por dignidade em meio às dificuldades. Muitas delas precisam abandonar suas profissões ou adiar sonhos diante da ausência de políticas públicas que conciliem o cuidado com a geração de renda. É para transformar essa realidade que apresentei, na Assembleia Legislativa do Ceará, o Projeto de Lei nº 1034/2025, que institui o Programa de Fomento ao Empreendedorismo Materno e à Economia Solidária entre Mães de Pessoas com Deficiência.

A proposta busca promover autonomia, capacitação e inclusão produtiva por meio de ações concretas: oficinas de formação técnica e empreendedora, incentivo ao cooperativismo, criação de feiras, eventos e plataformas digitais para comercialização de produtos, além da valorização do trabalho manual e criativo dessas mulheres. Mais do que uma política de geração de renda, trata-se de um instrumento de empoderamento e visibilidade social.

Segundo o IBGE (Censo 2022), o Brasil tem 14,4 milhões de pessoas com deficiência, sendo mais de 8 milhões de mulheres. Pesquisas apontam que cerca de 70% das mães de crianças com deficiência deixam o mercado de trabalho por falta de apoio. Essa exclusão gera impacto direto na renda familiar e perpetua desigualdades de gênero e sociais. O Estado precisa ser parceiro dessas mães — oferecendo formação, crédito, apoio psicológico e oportunidades reais de crescimento.

O Programa que propomos se integra a políticas já existentes, como o Ceará TEAcolhe e a Política Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária, ampliando a rede de acolhimento e fortalecendo a economia local de forma justa e sustentável.

Apoiar o empreendedorismo materno é reconhecer o valor do cuidado como força transformadora. É dar a essas mulheres a chance de construir, com autonomia, o futuro que desejam para si e para seus filhos. É um gesto de justiça social, sensibilidade e compromisso com um Ceará mais humano, inclusivo e solidário.

