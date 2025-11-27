Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Posicionamento com coragem

Escrito por
Sâmila Braga producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Sâmila Braga é estrategista de branding
Legenda: Sâmila Braga é estrategista de branding

Empreender sendo mulher é atravessar barreiras estruturais, que se não percebidas, podem parecer invisíveis. Em 2024, o Brasil atingiu a marca histórica de 10 milhões de mulheres à frente de negócios, o que representa 34% dos empreendedores do país, segundo o Sebrae Ceará. Quando falamos de investimento em educação, nós mulheres saímos na frente. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - Pnad Contínua, de 2022, revelou que 28% das mulheres empreendedoras possuem ensino superior, enquanto somente 17% do homens possuem.

E não é só academicamente que estamos mais qualificadas. Esses obstáculos simbólicos (de autoimagem, percepção de autovalor e medo de julgamento) cruzam o visível e o invisível. Empreender sendo mulher no Brasil ainda é um ato de coragem. Coragem de existir em um mercado que historicamente foi desenhado para nos silenciar, minimizar ou enquadrar. Coragem de não apenas criar um negócio, mas criar um futuro possível, onde trabalho e sentido possam coexistir.

Pesquisas indicam que mulheres têm níveis mais baixos de autoconfiança ao assumir papéis de liderança ou risco, muitas vezes porque internalizam que precisam estar mais preparadas ou mais seguras do que os homens para avançar. Outro levantamento do Sebrae também aponta que mulheres recebem menos apoio dos parceiros e convivem com preconceitos de gênero no mundo dos negócios, o que impacta diretamente na autoestima, na sensação de merecimento e na capacidade de se posicionar.

A coragem, mesmo parecendo subjetiva, é o ponto de partida do que chamo de Posicionamento com Coragem, um método e processo que reúne autoconhecimento, estrutura e expressão e que sustenta marcas a partir da verdade de quem as conduz. Porque toda marca é o reflexo de uma mulher que decidiu se sustentar no mundo com o que acredita.  Cada mulher que sustenta um negócio com sentido está criando um novo futuro.

Não apenas para si, mas para sua família, sua comunidade e o mundo que a cerca. E é justamente por isso que não podemos mais caminhar sozinhas. O empreendedorismo feminino ainda é atravessado por uma solidão estrutural. Por isso, estar em rede é também um gesto de coragem. As redes sustentam e lembram que não precisamos fazer tudo sozinhas. Elas nos ajudam a respirar quando o mercado sufoca e a celebrar quando algo floresce.

Sâmila Braga é estrategista de branding

Thelma Valverde é empreendedora
Colaboradores

A empatia dos algoritmos: o desafio cultural da inteligência artificial emocional

Thelma Valverde
Há 54 minutos
Sâmila Braga é estrategista de branding
Colaboradores

Posicionamento com coragem

Sâmila Braga
Há 54 minutos
Ingrid Parahyba Dias é economista
Colaboradores

A sustentabilidade e o pobre de hoje

Ingrid Parahyba Dias
26 de Novembro de 2025
Thaty Rabello é empresária
Colaboradores

A renda que tece o tempo: o fio do feito à mão que sustenta a identidade brasileira

Thaty Rabello
26 de Novembro de 2025
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

Educação: labirintos da conclusão

Davi Marreiro
25 de Novembro de 2025
Barbara Barbosa é engenheira civil
Colaboradores

O futuro do alto padrão é verde

Barbara Barbosa
25 de Novembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

13º, o salvador

Havendo término do contrato antes de dezembro ou sendo contratado no decorrer do ano, o trabalhador (salvo se dispensado por cometer falta grave) recebe 13º salário proporcional

Valdélio Muniz
24 de Novembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

A COP 30 e sua importância (Final)

Segundo dados da Organização Meteorológica Mundial (OMM), os últimos 11 anos foram os mais quentes da história e um relatório da instituição mostra que será difícil limitar o aumento da temperatura planetária a apenas 1,5oC

Gilson Barbosa
24 de Novembro de 2025
Lígia Fontenele é psicóloga
Colaboradores

Da Performance ao Pertencimento

Lígia Fontenele
23 de Novembro de 2025
Bruno Holanda é consultor empresarial
Colaboradores

O fator humano nas finanças

Bruno Holanda
23 de Novembro de 2025
Robson Esteves é presidente da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE)
Colaboradores

Logística reversa impulsiona a competitividade e a sustentabilidade

Robson Esteves
23 de Novembro de 2025
Colaboradores

Criança: Lições de moral

Gonzaga Mota
22 de Novembro de 2025
André Lima é advogado
Colaboradores

A China que quebra paradigmas e abre novas portas ao Brasil

André Lima
22 de Novembro de 2025
Vitor Cybis é executivo de marketing
Colaboradores

Pulverização e capilaridade como estratégia na construção civil

Vitor Cybis
21 de Novembro de 2025
André Seibel é consultor
Colaboradores

A nostalgia como ferramenta de marketing no varejo popular

André Seibel
21 de Novembro de 2025
Colaboradores

As favelas e a consciência negra

Emanuel Santos
20 de Novembro de 2025
Cláudia Sintoni é psicóloga
Colaboradores

O compromisso coletivo com equidade e qualidade na pré-escola

Cláudia Sintoni
20 de Novembro de 2025
João Badari é advogado
Colaboradores

Seis anos da Reforma da Previdência: retrocesso social e controvérsias

João Badari
20 de Novembro de 2025
Alisson Maia
Colaboradores

Projeto da Senatran ameaça a educação e a segurança no trânsito

Alisson Maia
19 de Novembro de 2025
Liane Bastos é empresária
Colaboradores

A crise da “Geração Invisível” e o desafio dos diagnósticos de autismo na vida adulta

Liane Bastos
19 de Novembro de 2025