Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ano Novo, Velhas Conversas

Escrito por
Gregório José producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Jornalista
Legenda: Gregório José é jornalista

No dia 31 de dezembro, o relógio não marca apenas a passagem do tempo. Ele denuncia. Denuncia que muita promessa nasce morta, que muito abraço é apenas coreografia social e que beijo, ah, beijo… há os que já vêm com data de traição embutida. É o réveillon da hipocrisia cordial, essa instituição nacional que não precisa de CNPJ.

À meia-noite, todo mundo vira especialista em si mesmo. O sujeito que passou o ano inteiro sendo bruto, agressivo, dono da razão e do grito fácil, agora jura — com a mesma boca que xingou — que vai mudar. Promete ser outro homem, mais calmo, mais humano. Mas curiosamente essa conversão só acontece diante do espelho ou da plateia. Em casa, na intimidade da fraqueza feminina e dos filhos indefesos, o velho personagem segue em cartaz, com sessões diárias e violência sem intervalo.

Há também os profissionais do adiamento. Esses são artistas refinados. Dizem que o ano não começa agora. Começa depois do Carnaval — que em 2026 será entre 16 e 18 de fevereiro, anotem. Ou melhor: depois da Quaresma, porque ninguém muda nada em tempo de sacrifício. Aí vem a Páscoa, que cai em 5 de abril, e a coisa fica delicada. Talvez seja melhor esperar o Dia das Mães. Mãe inspira mudança. Mas logo depois tem São João, e ninguém larga o milho cozido por causa de promessa. O ano vai escorrendo pelo calendário como cerveja quente no copo de plástico.

No Dia dos Namorados, juras inflamadas. Casamentos prometidos com a convicção de quem sabe que não vai cumprir. Alianças que nunca chegam, vidas que nunca se encontram. É o amor parcelado em doze vezes sem intenção de pagamento.

Enquanto isso, engordamos. Prometemos caminhar. Caminhamos só até a geladeira. Prometemos dieta, academia, espiritualidade, bondade, paciência, menos tela e mais gente. Tudo muito bonito, tudo muito verbal. Porque promessa, no Brasil, não é compromisso: é retórica.

E assim vamos empurrando a vida com a barriga — que cresce — e com a consciência — que encolhe. De virada em virada, repetindo o mesmo discurso, como reprise mal editada de nós mesmos. No fundo, sabemos: não é o ano que muda. Somos nós que fingimos.

Mas não sejamos radicais. Sempre existe esperança. Se não der em 2025, a gente tenta em 2026. E, se falhar de novo, deixamos para 2027. Afinal, promessa não tem prazo de validade. Só memória curta.

Feliz Ano Novo. Ou pelo menos… mais um.

Gregório José é jornalista

Jornalista
Colaboradores

“Seu” Chico e sua sucata

Gilson Barbosa
Há -6 segundos
Jornalista
Colaboradores

Ano Novo, Velhas Conversas

Gregório José
Há 25 minutos
Lino Rampazzo é professor
Colaboradores

Encerramento do Ano Santo 2025: A luz da esperança cristã

Lino Rampazzo
Há 25 minutos
Jorge Bheron Rocha é defensor público
Colaboradores

90 anos da Defensoria Cearense

Jorge Bheron Rocha
30 de Dezembro de 2025
Flávio Guerra é administrador
Colaboradores

A China está remodelando o mercado de habitação

Flávio Guerra
30 de Dezembro de 2025
Luccas Conrado é advogado
Colaboradores

Arquibancada da humilhação

Luccas Conrado
29 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Ano Novo e simbologia

Valdélio Muniz
29 de Dezembro de 2025
Décio Pecin é contador
Colaboradores

Por que aprender um idioma pode ser a melhor estratégia para manter o cérebro jovem?

Décio Pecin
28 de Dezembro de 2025
Tatiana Oliveira é cientista da computação
Colaboradores

Como a IA vai mudar o trabalho

Tatiana Oliveira
28 de Dezembro de 2025
Karen Scavacini é psicóloga
Colaboradores

Se a OpenAI não responde por interações perigosas, quem responde?

Karen Scavacini
28 de Dezembro de 2025
Jônatas Lima é engenheiro eletricista
Colaboradores

Rodovias em transição

Jônatas Lima
27 de Dezembro de 2025
Carlos Manino é advogado
Colaboradores

Tendências para o setor Jurídico em 2026

Carlos Manino
27 de Dezembro de 2025
Salomão Araújo é executivo
Colaboradores

A ameaça silenciosa ao varejo

Salomão Araújo
26 de Dezembro de 2025
Renan Cola é psicanalista
Colaboradores

Ghosting: por que as pessoas estão sumindo de repente?

Renan Cola
26 de Dezembro de 2025
Welynadia Rodrigues é professora
Colaboradores

Reforma Tributária à vista: O impacto na vida do cearense

Welynadia Rodrigues
24 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Gratidão

Gilson Barbosa
24 de Dezembro de 2025
Ítalo Bezerra é advogado
Colaboradores

Servidores públicos: o bode expiatório da vez

Ítalo Bezerra
23 de Dezembro de 2025
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

Educação em modo contemplativo

Davi Marreiro
23 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Justiça e extinção

Valdélio Muniz
22 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Desejos de Natal

Gilson Barbosa
22 de Dezembro de 2025