Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ano Novo e simbologia

Escrito por
Valdélio Muniz producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Jornalista
Legenda: Jornalista

Não tem jeito. O clima festivo de final de ano, de um modo ou de outro, externemos ou não, sempre nos afeta por mais que queiramos e tentemos parecer imunes (ou indiferentes) a ele. Até mesmo os mais céticos (descrentes), no fundo, terminam (ainda que não admitam) pelo menos contaminados pelo desejo de que o ano que se aproxima venha a ser melhor do que aquele que se encerra (ou tão bom quanto o que se encerra). E não há nenhum problema nisso.

Para os corações mais “duros”, não custa se permitir, ao menos nesta época do ano, olhar com gratidão as conquistas alcançadas e, igualmente, os livramentos vivenciados. Mais ainda: estender o olhar ao redor e reconhecer que muito de tudo isso (ou quase tudo) é fruto não apenas de nossas ações individuais, mas do somatório dos nossos empenhos e da ajuda de tantos outros (amigos, familiares, conhecidos e até mesmo estranhos e anônimos que, no cumprimento de suas tarefas cotidianas, inconscientemente, muito contribuíram para a realização dos nossos anseios e necessidades).

As perdas (de coisas e de pessoas), por mais dolorosas que tenham sido, fazem parte de um ciclo natural e se tornam mais aceitáveis quando compreendemos o sentido real de suas passagens em nossa vida e que os ensinamentos, vivências e experiências que tivemos com elas hão de permanecer conosco, pois transcendem à proximidade física e material. Os erros também podem ter machucado (a nós e aos outros), mas terão sido úteis e engrandecedores se fomos capazes de reconhecê-los e aprender com eles para não os repetirmos.

O que não podemos perder de vista jamais é que, por mais simbólica que seja, a chegada de um novo ano não constituirá, por si só, uma renovação verdadeira, um passe de mágica. Para que o ano novo seja de fato melhor, é imprescindível que a melhoria comece a partir de nós (interna e externamente, ou seja, no modo como pensamos e, sobretudo, como agimos).

Se me perguntassem quais as duas palavras que usaria para definir esta época do ano, ousaria responder: gratidão e compromisso. Gratidão por tudo e a todos(as) que me fizeram chegar até aqui (em meio a todos os acertos e erros, pois eles também são próprios de nossa falibilidade humana). Compromisso de tentar, doravante, utilizar o que mais este ano me ensinou para tentar fazer o novo ano, de fato, melhor do que este que agora termina.

Feliz e abençoado ano novo!

Valdélio Muniz é jornalista

Luccas Conrado é advogado
Colaboradores

Arquibancada da humilhação

Luccas Conrado
Há 2 horas
Jornalista
Colaboradores

Ano Novo e simbologia

Valdélio Muniz
Há 2 horas
Décio Pecin é contador
Colaboradores

Por que aprender um idioma pode ser a melhor estratégia para manter o cérebro jovem?

Décio Pecin
28 de Dezembro de 2025
Tatiana Oliveira é cientista da computação
Colaboradores

Como a IA vai mudar o trabalho

Tatiana Oliveira
28 de Dezembro de 2025
Karen Scavacini é psicóloga
Colaboradores

Se a OpenAI não responde por interações perigosas, quem responde?

Karen Scavacini
28 de Dezembro de 2025
Jônatas Lima é engenheiro eletricista
Colaboradores

Rodovias em transição

Jônatas Lima
27 de Dezembro de 2025
Carlos Manino é advogado
Colaboradores

Tendências para o setor Jurídico em 2026

Carlos Manino
27 de Dezembro de 2025
Salomão Araújo é executivo
Colaboradores

A ameaça silenciosa ao varejo

Salomão Araújo
26 de Dezembro de 2025
Renan Cola é psicanalista
Colaboradores

Ghosting: por que as pessoas estão sumindo de repente?

Renan Cola
26 de Dezembro de 2025
Welynadia Rodrigues é professora
Colaboradores

Reforma Tributária à vista: O impacto na vida do cearense

Welynadia Rodrigues
24 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Desejos de Natal

Gilson Barbosa
24 de Dezembro de 2025
Ítalo Bezerra é advogado
Colaboradores

Servidores públicos: o bode expiatório da vez

Ítalo Bezerra
23 de Dezembro de 2025
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

Educação em modo contemplativo

Davi Marreiro
23 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Justiça e extinção

Valdélio Muniz
22 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

Desejos de Natal

Gilson Barbosa
22 de Dezembro de 2025
Haroldo Menezes é empresário
Colaboradores

Empresas e o risco da reforma tributária

Haroldo Menezes
21 de Dezembro de 2025
Bosco Nunes é diretor de Planejamento e Gestão da CDL Jovem Fortaleza
Colaboradores

(Re)planejar é parte do plano

Bosco Nunes
21 de Dezembro de 2025
Gregório José é jornalista
Colaboradores

Os desencantos dos jovens brasileiros

Gregório José
21 de Dezembro de 2025
Davi Vasconcelos é contador
Colaboradores

Reforma do Imposto de Renda

Davi Vasconcelos
20 de Dezembro de 2025
Mirian Teresa Pascon é advogada
Colaboradores

Congresso Nacional conclui etapa de regulamentação da reforma tributária

Mirian Teresa Pascon
20 de Dezembro de 2025