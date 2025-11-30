O papel essencial dos peritos na construção da verdade

No dia 4 de dezembro, celebramos o Dia do Perito, uma data que homenageia profissionais cuja atuação é decisiva para o funcionamento da Justiça e para a consolidação da verdade. No Ceará, o Sindiperitos-CE representa peritos criminais, médicos legistas, peritos legistas e peritos criminais adjuntos, categorias que, com base no rigor científico e no compromisso ético, sustentam as investigações e garantem que cada vestígio fale por si.

Em um tempo em que a informação circula em alta velocidade e, muitas vezes, sem precisão, a ciência pericial se reafirma como um dos últimos bastiões da verdade técnica. São os peritos que transformam vestígios em provas, incertezas em respostas e suspeitas em fatos comprovados. É um trabalho que exige não apenas conhecimento técnico, mas também independência, estrutura e reconhecimento institucional, pilares indispensáveis para que a perícia permaneça sendo sinônimo de credibilidade e confiança social.

A atuação dos peritos se estende a diversas frentes: da análise laboratorial de evidências à coleta em campo, passando pela produção de documentos oficiais, como os Registros Gerais (RGs), e pela contribuição técnica em casos complexos que envolvem desde crimes ambientais até fraudes financeiras. Cada ação tem um ponto em comum: a busca incessante pela verdade e pela justiça.

O exercício da perícia se sustenta em três princípios fundamentais: Fortalecimento, Ciência e Justiça. Fortalecimento, porque é essencial investir em condições adequadas de trabalho, valorização profissional e formação continuada. Ciência, porque é através dela que a perícia avança, incorporando novas tecnologias e metodologias para garantir precisão e confiabilidade. E Justiça, porque o resultado final de cada laudo pericial é servir à sociedade, oferecendo respostas baseadas em evidências e não em suposições.

Valorizar os peritos é reconhecer que, por trás de cada laudo técnico, há profissionais comprometidos com a verdade, com a ética e com o bem comum. Mais do que celebrar uma data, é tempo de refletir sobre o papel transformador desses profissionais na construção de uma sociedade mais justa, segura e guiada pela ciência.

Rômulo Lima é presidente do Sindiperitos-CE