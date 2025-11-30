Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

O papel essencial dos peritos na construção da verdade

Escrito por
Rômulo Lima producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Rômulo Lima é presidente do Sindiperitos-CE
Legenda: Rômulo Lima é presidente do Sindiperitos-CE

No dia 4 de dezembro, celebramos o Dia do Perito, uma data que homenageia profissionais cuja atuação é decisiva para o funcionamento da Justiça e para a consolidação da verdade. No Ceará, o Sindiperitos-CE representa peritos criminais, médicos legistas, peritos legistas e peritos criminais adjuntos, categorias que, com base no rigor científico e no compromisso ético, sustentam as investigações e garantem que cada vestígio fale por si.

Em um tempo em que a informação circula em alta velocidade e, muitas vezes, sem precisão, a ciência pericial se reafirma como um dos últimos bastiões da verdade técnica. São os peritos que transformam vestígios em provas, incertezas em respostas e suspeitas em fatos comprovados. É um trabalho que exige não apenas conhecimento técnico, mas também independência, estrutura e reconhecimento institucional, pilares indispensáveis para que a perícia permaneça sendo sinônimo de credibilidade e confiança social.

A atuação dos peritos se estende a diversas frentes: da análise laboratorial de evidências à coleta em campo, passando pela produção de documentos oficiais, como os Registros Gerais (RGs), e pela contribuição técnica em casos complexos que envolvem desde crimes ambientais até fraudes financeiras. Cada ação tem um ponto em comum: a busca incessante pela verdade e pela justiça.

O exercício da perícia se sustenta em três princípios fundamentais: Fortalecimento, Ciência e Justiça. Fortalecimento, porque é essencial investir em condições adequadas de trabalho, valorização profissional e formação continuada. Ciência, porque é através dela que a perícia avança, incorporando novas tecnologias e metodologias para garantir precisão e confiabilidade. E Justiça, porque o resultado final de cada laudo pericial é servir à sociedade, oferecendo respostas baseadas em evidências e não em suposições.

Valorizar os peritos é reconhecer que, por trás de cada laudo técnico, há profissionais comprometidos com a verdade, com a ética e com o bem comum. Mais do que celebrar uma data, é tempo de refletir sobre o papel transformador desses profissionais na construção de uma sociedade mais justa, segura e guiada pela ciência.

 Rômulo Lima é presidente do Sindiperitos-CE

Rômulo Lima é presidente do Sindiperitos-CE
Colaboradores

O papel essencial dos peritos na construção da verdade

Rômulo Lima
Há 1 hora
Bosco Nunes é diretor de Planejamento e Gestão da CDL Jovem Fortaleza
Colaboradores

(Re)planejar é parte do plano

Bosco Nunes
Há 1 hora
Jorge Calazans é advogado
Colaboradores

Caso Banco Master: investidores como vítimas de um "crime" financeiro

Jorge Calazans
Há 1 hora
Colaboradores

A força do aeroporto no crescimento do varejo

Assis Cavalcante
29 de Novembro de 2025
Colaboradores

Ética e governabilidade

Gonzaga Mota
29 de Novembro de 2025
Jorge Iglesias é executivo
Colaboradores

Cinco anos de Pix: o Brasil no centro da revolução financeira digital

Jorge Iglesias
28 de Novembro de 2025
Marta Gonçalves é deputada estadual
Colaboradores

Empreendedorismo materno e economia solidária: um caminho de autonomia e inclusão

Marta Gonçalves
28 de Novembro de 2025
Thelma Valverde é empreendedora
Colaboradores

A empatia dos algoritmos: o desafio cultural da inteligência artificial emocional

Thelma Valverde
27 de Novembro de 2025
Sâmila Braga é estrategista de branding
Colaboradores

Posicionamento com coragem

Sâmila Braga
27 de Novembro de 2025
Ingrid Parahyba Dias é economista
Colaboradores

A sustentabilidade e o pobre de hoje

Ingrid Parahyba Dias
26 de Novembro de 2025
Thaty Rabello é empresária
Colaboradores

A renda que tece o tempo: o fio do feito à mão que sustenta a identidade brasileira

Thaty Rabello
26 de Novembro de 2025
Consultor pedagógico e professor
Colaboradores

Educação: labirintos da conclusão

Davi Marreiro
25 de Novembro de 2025
Barbara Barbosa é engenheira civil
Colaboradores

O futuro do alto padrão é verde

Barbara Barbosa
25 de Novembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

13º, o salvador

Havendo término do contrato antes de dezembro ou sendo contratado no decorrer do ano, o trabalhador (salvo se dispensado por cometer falta grave) recebe 13º salário proporcional

Valdélio Muniz
24 de Novembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

A COP 30 e sua importância (Final)

Segundo dados da Organização Meteorológica Mundial (OMM), os últimos 11 anos foram os mais quentes da história e um relatório da instituição mostra que será difícil limitar o aumento da temperatura planetária a apenas 1,5oC

Gilson Barbosa
24 de Novembro de 2025
Lígia Fontenele é psicóloga
Colaboradores

Da Performance ao Pertencimento

Lígia Fontenele
23 de Novembro de 2025
Bruno Holanda é consultor empresarial
Colaboradores

O fator humano nas finanças

Bruno Holanda
23 de Novembro de 2025
Robson Esteves é presidente da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE)
Colaboradores

Logística reversa impulsiona a competitividade e a sustentabilidade

Robson Esteves
23 de Novembro de 2025
Colaboradores

Criança: Lições de moral

Gonzaga Mota
22 de Novembro de 2025
André Lima é advogado
Colaboradores

A China que quebra paradigmas e abre novas portas ao Brasil

André Lima
22 de Novembro de 2025