A força do aeroporto no crescimento do varejo

Escrito por
Assis Cavalcante
Colaboradores
Presidente da CDL de Fortaleza
Presidente da CDL de Fortaleza

Fortaleza está em ritmo de crescimento exponencial, avançando para a frente e para o alto. E parte fundamental desse avanço é impulsionada pela infraestrutura que conecta a cidade ao Brasil e ao mundo: o Aeroporto Internacional Pinto Martins. Temos um terminal de embarque e desembarque consolidado como peça-chave para o fortalecimento da economia, da circulação de mercadorias e da geração de novas oportunidades para o varejo cearense.

Com mais de R$ 1,5 bilhão investidos em modernização, sua estrutura foi significativa e cuidadosamente ampliada. O número de portões de embarque, pontes de acesso às aeronaves e áreas comerciais cresceu de forma expressiva. Isso permitiu acomodar o aumento do fluxo de passageiros, oferecendo um ambiente mais dinâmico e adequado aos novos tempos, tal a estrutura à altura da vocação empreendedora do nosso Estado.

O impacto sobre o comércio é direto: mais voos representam mais consumidores, negócios, turistas e circulação de riquezas. O crescimento de mais de 20% nas exportações aéreas no primeiro semestre de 2025 evidencia esse novo cenário. O Aeroporto de Fortaleza já é um dos principais terminais exportadores do país, facilitando o escoamento de produtos cearenses para o mercado nacional e internacional.

Além de interligar produtos e pessoas, o “campo de aviação” atrai investimentos que geram renda e ampliam a base de consumo local. Hotéis, centros logísticos, novos serviços e polos comerciais são ativados ou fortalecidos em seu entorno, o que dinamiza ainda mais o varejo, dos grandes grupos empresariais ao pequeno comércio de bairro.

O Pinto Martins é hoje uma engrenagem essencial ao funcionamento da economia local. Sua estrutura transporta mercadorias e passageiros, movimentando toda a cadeia produtiva do varejo, que é um dos principais motores de geração de emprego e renda. Representa e tem possibilidade real de crescimento harmônico, gerando valor para o Ceará e qualidade de vida aos cearenses.

Valorizar e fortalecer o aeroporto é também engrandecer o presente e o futuro da economia. Que ele continue sendo vetor de desenvolvimento, conectando o comércio, as marcas e os talentos locais com o que há de melhor no mundo.

Assis Cavalcante é presidente da CDL Fortaleza
