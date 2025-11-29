A força do aeroporto no crescimento do varejo

Fortaleza está em ritmo de crescimento exponencial, avançando para a frente e para o alto. E parte fundamental desse avanço é impulsionada pela infraestrutura que conecta a cidade ao Brasil e ao mundo: o Aeroporto Internacional Pinto Martins. Temos um terminal de embarque e desembarque consolidado como peça-chave para o fortalecimento da economia, da circulação de mercadorias e da geração de novas oportunidades para o varejo cearense.

Com mais de R$ 1,5 bilhão investidos em modernização, sua estrutura foi significativa e cuidadosamente ampliada. O número de portões de embarque, pontes de acesso às aeronaves e áreas comerciais cresceu de forma expressiva. Isso permitiu acomodar o aumento do fluxo de passageiros, oferecendo um ambiente mais dinâmico e adequado aos novos tempos, tal a estrutura à altura da vocação empreendedora do nosso Estado.

O impacto sobre o comércio é direto: mais voos representam mais consumidores, negócios, turistas e circulação de riquezas. O crescimento de mais de 20% nas exportações aéreas no primeiro semestre de 2025 evidencia esse novo cenário. O Aeroporto de Fortaleza já é um dos principais terminais exportadores do país, facilitando o escoamento de produtos cearenses para o mercado nacional e internacional.

Além de interligar produtos e pessoas, o “campo de aviação” atrai investimentos que geram renda e ampliam a base de consumo local. Hotéis, centros logísticos, novos serviços e polos comerciais são ativados ou fortalecidos em seu entorno, o que dinamiza ainda mais o varejo, dos grandes grupos empresariais ao pequeno comércio de bairro.

O Pinto Martins é hoje uma engrenagem essencial ao funcionamento da economia local. Sua estrutura transporta mercadorias e passageiros, movimentando toda a cadeia produtiva do varejo, que é um dos principais motores de geração de emprego e renda. Representa e tem possibilidade real de crescimento harmônico, gerando valor para o Ceará e qualidade de vida aos cearenses.

Valorizar e fortalecer o aeroporto é também engrandecer o presente e o futuro da economia. Que ele continue sendo vetor de desenvolvimento, conectando o comércio, as marcas e os talentos locais com o que há de melhor no mundo.

Assis Cavalcante é presidente da CDL Fortaleza