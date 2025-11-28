Cinco anos de Pix: o Brasil no centro da revolução financeira digital

Quando o Banco Central lançou o Pix em novembro de 2020, talvez nem o mais otimista dos especialistas imaginasse a velocidade e a profundidade com que o sistema transformaria o cotidiano financeiro dos brasileiros. Cinco anos depois, é possível afirmar com segurança: o Pix não é apenas um caso de sucesso em pagamentos instantâneos, mas sim, uma das maiores histórias de inclusão e inovação financeira do mundo.

De acordo com o estudo Geografia do Pix, do Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira da Fundação Getulio Vargas (FGVcemif), mais de 90% da população adulta realizou pelo menos uma transferência via Pix em outubro de 2025. A Febraban estima que mais de 70 milhões de brasileiros passaram a ter acesso ao sistema bancário desde a criação da ferramenta. Isso significa que o Pix não só popularizou o uso do dinheiro digital, como também rompeu barreiras históricas de acesso a serviços financeiros.

O impacto é ainda mais expressivo quando olhamos para o mapa do Brasil. Segundo o estudo da FGV, os estados da região Norte, como Amazonas, Amapá e Pará, estão entre os que mais utilizam o sistema, mesmo com valores médios de transação menores. Essa distribuição revela um movimento de inclusão real, no qual a conectividade, a educação digital e a confiança tecnológica começam a nivelar as oportunidades entre diferentes regiões do país.

O sucesso do Pix é também reflexo de um modelo de governança exemplar. Desde o início, o Banco Central priorizou a padronização, a interoperabilidade e a segurança, permitindo que, já no “dia um”, 98% das contas bancárias estivessem aptas a operar no sistema - um feito inédito globalmente. Essa combinação de infraestrutura tecnológica robusta e experiência simples para o usuário criou o ambiente ideal para a adesão em massa.

O resultado foi uma transformação cultural no Brasil. Em um país em que o dinheiro físico ainda predominava, o Pix promoveu um novo comportamento financeiro, em que rapidez, conveniência e confiança passaram a ser valores percebidos por seus usuários. O brasileiro se digitalizou, assim como digitalizou seu negócio: o comércio, os serviços públicos e o varejo.

Agora, entramos em uma nova fase dessa revolução. O Pix Automático, lançado neste ano, e o Pix Parcelado, previsto para o fim de 2025, marcam a transição de um sistema de transferências instantâneas para uma plataforma completa de pagamentos digitais, capaz de competir com cartões, boletos e até crédito. Nos próximos anos, funcionalidades como o Pix Internacional e o Pix Garantido deverão ampliar ainda mais seu alcance.

Mas, com a expansão, surgem também novos desafios: garantir a cibersegurança, combater fraudes e manter a inclusão digital sustentável. É aqui que entra a responsabilidade do ecossistema tecnológico e financeiro: criar soluções que preservem a agilidade e a acessibilidade do Pix, sem abrir mão da proteção ao usuário.

O Pix é, acima de tudo, uma vitória da inovação brasileira. Em um mundo onde muitas revoluções digitais vieram de fora, o Brasil exporta um modelo próprio eficiente, seguro e inclusivo, que hoje serve de referência a países da América Latina, da África e da Ásia, influenciando-os e facilitando os avanços de seus sistemas de pagamento.

Ao celebrarmos esses cinco anos, o que vemos é mais do que um marco tecnológico: é a consolidação de um novo paradigma econômico, em que o dinheiro circula com agilidade e rapidez e as pessoas participam mais ativamente da economia digital.

O futuro dos pagamentos será instantâneo, inteligente e, acima de tudo, inclusivo e o Brasil já está na linha de frente dessa transformação.

Jorge Iglesias é executivo