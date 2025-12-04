Diário do Nordeste
O erro que destrói receita

Elida Almeida producaodiario@svm.com.br
Elida Almeida é especialista em Marketing
No cenário empresarial atual, marcado por alta competitividade e ciclos de decisão cada vez mais curtos, organizações de diferentes setores têm enfrentado o mesmo desafio: crescer de forma consistente sem comprometer eficiência, margem ou qualidade da experiência do cliente. A pressão por resultados mais previsíveis e escaláveis levou muitas empresas a repensarem seus modelos tradicionais de crescimento, ainda fragmentados entre áreas que deveriam operar como uma única engrenagem. 

É nesse contexto que surge o Growth System, uma metodologia que busca integrar Estratégia, Marketing, Vendas e Customer Success em um único sistema orientado a dados, tecnologia e decisões de impacto no negócio. O conceito parte da premissa de que crescimento não é consequência apenas de ações de marketing ou de força de vendas, mas de uma estrutura coordenada que conecta pessoas, processos e tecnologia em um fluxo contínuo. Em vez de operar com esforços isolados, o Growth System propõe uma visão que une posicionamento estratégico, geração de demanda, conversão, retenção e expansão de receita dentro da mesma lógica operacional. 

Trata-se de um modelo que reorganiza o crescimento em etapas claras, mensuráveis e interdependentes, permitindo que empresas obtenham previsibilidade e escala ao longo do tempo.  Além disso, a metodologia prioriza o uso de dados como base para decisões e para a construção de jornadas mais inteligentes, reduzindo desperdícios e ampliando eficiência. 

A integração entre áreas, antes vista como um desafio cultural, torna-se um ativo central para acelerar resultados e garantir que cada ponto de contato com o cliente fortaleça a proposta de valor da marca. Em organizações que já aplicam essa abordagem, observa-se aumento na conversão, melhoria na retenção e maior capacidade de antecipar movimentos de mercado. Mais do que uma técnica, o Growth System representa uma mudança de mentalidade: sair de ações pontuais para um modelo sistêmico de crescimento. Em um mercado cada vez mais orientado por performance e experiência, essa abordagem se posiciona como um caminho relevante para empresas que buscam competitividade e consistência em seus próximos ciclos de expansão.

