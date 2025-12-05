Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fim, começo

O mundo inteiro, sobretudo o cristão, mesmo diante de tantos pesares, ainda vive intensamente esses magnos eventos. O Natal celebra o nascimento d’Aquele que é a esperança, a fé, luz e a própria vida: o Menino Jesus

Escrito por
Antonio Cruz Gonçalves producaodiario@svm.com.br
Colaboradores
Empresário
Legenda: Empresário

É Natal novamente, ponte entre o fim e o começo. O fim se aproxima, um ano dá adeus, como um rio que cansado de percorrer e vencer obstáculos -  lama, areia, pedregulhos, raízes - deságua no estuário da vida, tornando-se pretérito. Logo outro começará, como um riacho tímido que inicia seu percurso no compasso do tempo. E nesse vai-e-vem trabalhamos, lutamos e sobrevivemos, entre alegrias e decepções, chegando, enfim, ...ao fim do ano 2025 e ao começo de 2026. 

O mundo inteiro, sobretudo o cristão, mesmo diante de tantos pesares, ainda vive intensamente esses magnos eventos. O Natal celebra o nascimento d’Aquele que é a esperança, a fé, luz e a própria vida: o Menino Jesus. A festa de Natal transcende o significado puramente religioso para tornar-se uma grande sintonia cósmica, onde todos os instrumentos se afinam no refinamento dos sons e no suave enlevo dos espíritos.

Logo mais, o ano de 2025 irá para o arquivo do tempo, marcado por guerras, conflitos e tragédias, instabilidades políticas, econômicas e sociais, além de tristes desempenhos nas áreas de saúde, segurança, educação e emprego. Um ano difícil, que pouco deixará de saudade no coração do povo brasileiro. 

Em seguida, virá o Ano Novo 2026, com eleições disputadíssimas. Que tenhamos crença e ânimo para enfrentar as crises, desafios e adversidades que com certeza surgirão no ano entrante e sairmos vitoriosos e confiantes de melhores dias. Que seja um ciclo que vá além das ilusões pirotécnicas, que não se limite ao carnaval, ao futebol ou a eventos midiático, mas que tenha planejamento estratégico, feito por homens e mulheres honestos capazes de colocar o país no rumo certo, com credibilidade aqui e alhures.

Só assim, teremos força e ânimo para trabalhar com dedicação durante os 365 dias que virão. Enfrentemos esse momento como um recomeço – como um novo rio que nasce e começa timidamente a percorrer seu curso, guiado pela esperança e pela possibilidade de um futuro mais justo e humano, guiado de pura paz e amor profundo em nossos lares. 

Sociólogo
Colaboradores

Políticas públicas, uma arma contra o crime

E políticas públicas, ressalte-se, não são construídas de modo isolado, dentro de um mesmo órgão, por um único ente federativo

Blesser Moreno
Há -42 segundos
Empresário
Colaboradores

Fim, começo

O mundo inteiro, sobretudo o cristão, mesmo diante de tantos pesares, ainda vive intensamente esses magnos eventos. O Natal celebra o nascimento d’Aquele que é a esperança, a fé, luz e a própria vida: o Menino Jesus

Antonio Cruz Gonçalves
Há 16 minutos
Elida Almeida é especialista em Marketing
Colaboradores

O erro que destrói receita

Elida Almeida
04 de Dezembro de 2025
Luana Gomes é advogada
Colaboradores

Fim de ano, tempo de atenção: aumentam as fraudes contra aposentados

Luana Gomes
04 de Dezembro de 2025
Álvaro Madeira Neto é médico
Colaboradores

Saneamento básico: urgência pública

Álvaro Madeira Neto
03 de Dezembro de 2025
Kairo Alves é empresário
Colaboradores

Para além da automação

Kairo Alves
03 de Dezembro de 2025
Antonio Netto é professor
Colaboradores

Solidão é um problema global, afirma OMS

Antonio Netto
02 de Dezembro de 2025
Loyde Abreu é professora
Colaboradores

Quais são os principais problemas urbanos que contribuem para o estresse contínuo

Loyde Abreu
02 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

20 anos do Grupe

Em suas duas décadas de existência, o Grupe tem cumprido importante papel além das reflexões e estudos acadêmicos

Valdélio Muniz
01 de Dezembro de 2025
Jornalista
Colaboradores

A Encadernadora Tupi

Feito este introito, quero lamentar o fim da Encadernadora Tupi. Instalado desde setembro de 1973, num quase despercebido, pequeno e antigo imóvel da rua Floriano Peixoto, 974

Gilson Barbosa
01 de Dezembro de 2025
Rômulo Lima é presidente do Sindiperitos-CE
Colaboradores

O papel essencial dos peritos na construção da verdade

Rômulo Lima
30 de Novembro de 2025
Bosco Nunes é diretor de Planejamento e Gestão da CDL Jovem Fortaleza
Colaboradores

(Re)planejar é parte do plano

Bosco Nunes
30 de Novembro de 2025
Jorge Calazans é advogado
Colaboradores

Caso Banco Master: investidores como vítimas de um "crime" financeiro

Jorge Calazans
30 de Novembro de 2025
Colaboradores

A força do aeroporto no crescimento do varejo

Assis Cavalcante
29 de Novembro de 2025
Colaboradores

Ética e governabilidade

Gonzaga Mota
29 de Novembro de 2025
Jorge Iglesias é executivo
Colaboradores

Cinco anos de Pix: o Brasil no centro da revolução financeira digital

Jorge Iglesias
28 de Novembro de 2025
Marta Gonçalves é deputada estadual
Colaboradores

Empreendedorismo materno e economia solidária: um caminho de autonomia e inclusão

Marta Gonçalves
28 de Novembro de 2025
Thelma Valverde é empreendedora
Colaboradores

A empatia dos algoritmos: o desafio cultural da inteligência artificial emocional

Thelma Valverde
27 de Novembro de 2025
Sâmila Braga é estrategista de branding
Colaboradores

Posicionamento com coragem

Sâmila Braga
27 de Novembro de 2025
Ingrid Parahyba Dias é economista
Colaboradores

A sustentabilidade e o pobre de hoje

Ingrid Parahyba Dias
26 de Novembro de 2025