Fim, começo

É Natal novamente, ponte entre o fim e o começo. O fim se aproxima, um ano dá adeus, como um rio que cansado de percorrer e vencer obstáculos - lama, areia, pedregulhos, raízes - deságua no estuário da vida, tornando-se pretérito. Logo outro começará, como um riacho tímido que inicia seu percurso no compasso do tempo. E nesse vai-e-vem trabalhamos, lutamos e sobrevivemos, entre alegrias e decepções, chegando, enfim, ...ao fim do ano 2025 e ao começo de 2026.

O mundo inteiro, sobretudo o cristão, mesmo diante de tantos pesares, ainda vive intensamente esses magnos eventos. O Natal celebra o nascimento d’Aquele que é a esperança, a fé, luz e a própria vida: o Menino Jesus. A festa de Natal transcende o significado puramente religioso para tornar-se uma grande sintonia cósmica, onde todos os instrumentos se afinam no refinamento dos sons e no suave enlevo dos espíritos.

Logo mais, o ano de 2025 irá para o arquivo do tempo, marcado por guerras, conflitos e tragédias, instabilidades políticas, econômicas e sociais, além de tristes desempenhos nas áreas de saúde, segurança, educação e emprego. Um ano difícil, que pouco deixará de saudade no coração do povo brasileiro.

Em seguida, virá o Ano Novo 2026, com eleições disputadíssimas. Que tenhamos crença e ânimo para enfrentar as crises, desafios e adversidades que com certeza surgirão no ano entrante e sairmos vitoriosos e confiantes de melhores dias. Que seja um ciclo que vá além das ilusões pirotécnicas, que não se limite ao carnaval, ao futebol ou a eventos midiático, mas que tenha planejamento estratégico, feito por homens e mulheres honestos capazes de colocar o país no rumo certo, com credibilidade aqui e alhures.

Só assim, teremos força e ânimo para trabalhar com dedicação durante os 365 dias que virão. Enfrentemos esse momento como um recomeço – como um novo rio que nasce e começa timidamente a percorrer seu curso, guiado pela esperança e pela possibilidade de um futuro mais justo e humano, guiado de pura paz e amor profundo em nossos lares.