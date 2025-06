Anitta cancela show em São João de Campina Grande por questões de saúde

A cantora Anitta cancelou seu show no São João de Campina Grande, que seria realizado no dia 18 de junho, devido a "questões de saúde que exigem repouso e cuidados médicos”, segundo a agência bpmcom.

A empresa tem a artista como cliente e outros nomes como Thiaguinho, Matuê, Claudia Leitte e Pedro Sampaio.

“A artista lamenta profundamente a ausência neste evento tão especial e reforça o carinho que tem pelo público paraibano”, informou ainda a agência.

Segundo a bpmcom, Anitta estava “entusiasmada com a apresentação e esperava celebrar essa grande festa junina junto aos fãs, mas sua prioridade, neste momento, é sua recuperação”.

Veja também É Hit Wesley Safadão revela quanto recebe por 'alô' no São João; saiba valor É Hit Rafa Kalimann curte show de Nattan em Fortaleza e ganha elogio de sogra É Hit Isaías CDs diz que Solange Almeida não gostava de ensaiar e faltava reuniões do Aviões do Forró

SHOW NO COACHELLA

Em março deste ano, a cantora surpreendeu os fãs ao anunciar o cancelamento do show que faria no festival Coachella 2025, realizado em abril na Califórnia, Estados Unidos. Segundo a artista, a decisão foi tomada devido "motivos pessoais inesperados".

"Sou realmente grata ao festival pelo convite, sua compreensão e apoio contínuo", escreveu em uma publicação no X, antigo Twitter. "Espero ter a oportunidade de me juntar a todos vocês no futuro e compartilhar esse momento especial juntos".