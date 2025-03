Anitta desabafa após fãs reclamarem de cancelamento de show no Coachella

A cantora Anitta fez uma live no Instagram para falar sobre sua decisão de cancelar o show dela no Coachella, nos Estados Unidos. Depois do anúncio, os fãs deixaram comentários negativos sobre a atitude da artista.

Anitta pontuou que a decisão de cancelamento foi tomada em conjunto com a equipe, e que desligou o celular após fazer o anúncio. Quando retornou às redes sociais, percebeu que fãs e familiares estavam preocupados com seu estado de saúde, por isso publicou fotos no feed do Instagram para mostrar que estava bem.

“Eu postei fotos de como estava naquele momento, pensando que os meus fãs ficariam tranquilos de saber que eu estou bem, mas não. Hoje eu descobri que, nem todos, não generalizando, muitos fãs prefeririam que eu tivesse morrido, ou que eu estivesse com uma doença muito grave, ou que algum familiar estivesse com uma doença muito grave para eu ter cancelado”, disse.

Anitta comentou que sempre honrou seus compromissos, ao longo dos 14 anos de careira. “Eu esperava que existisse essa compreensão depois de tantos anos de carreira, de tanto profissionalismo. Eu teria o direito, ou teria a credibilidade com os meus fãs, de saberem que eu não cancelaria algo por um motivo que até eles próprios cancelariam se soubessem. E eu tenho o direito de também não poder compartilhar nesse momento”.

Desde que anunciou o cancelamento do show, os fãs apontam que a astróloga de Anitta, Max Tovar, a fez tomar essa decisão. A cantora não falou sobre o assunto.