Anitta cancela show no Coachella 2025 por 'motivos pessoais inesperados' e fãs reagem

A cantora Anitta surpreendeu os fãs ao anunciar, nessa quinta-feira (20), o cancelamento do show que faria no festival Coachella 2025, que acontece em abril na Califórnia, Estados Unidos. Segundo a artista, a decisão foi tomada devido "motivos pessoais inesperados".

"Sou realmente grata ao festival pelo convite, sua compreensão e apoio contínuo", escreveu em uma publicação no X, antigo Twitter. "Espero ter a oportunidade de me juntar a todos vocês no futuro e compartilhar esse momento especial juntos."

Esta seria a segunda vez que Anitta se apresentaria no festival, considerado um dos eventos de música mais importantes do mundo. O primeiro show dela na atração aconteceu em 2022. Na edição do ano passado, ela também chegou a fazer uma participação especial durante a apresentação do mexicano Peso Pluma.

Nas redes sociais, internautas reagiram ao anúncio. "Pra Anitta, que é extremamente profissional, ter cancelado um evento importante assim, alguma coisa séria aconteceu. Espero que resolva logo", comentou um usuário no X. "Gente, tô em choque. O que será que aconteceu? Meu Deus!", escreveu outro.

A cantora não detalhou quais eram os motivos pessoais inesperados. No mesmo dia, ela compartilhou uma galeria de fotos ao lado de artistas como a apresentadora Angélica e a ex-BBB Juliette, durante um ritual de equinócio realizado pela astróloga Max Tovar, para celebrar o início do ano astral. "Gratidão a todos os amigos que trouxeram sua energia pra trocar com a gente. Feliz ano novo", escreveu na ocasião.

