Simone Mendes ganha galinha viva durante show em Campina Grande: 'mamãe vai cuidar de você'

A cantora Simone Mendes ganhou um presente inusitado durante uma apresentação que fazia no São João de Campina Grande, na Paraíba, nesta sexta-feira (13). Uma pessoa que estava no show deu a ela uma galinha viva.

Ela cantava "Dois Tristes", quando avistou a ave sendo levantada na plateia em sua direção. "Pega pra mim, pega pra mim", disse a artista para um roadie, para que o profissional a ajudasse.

Levado até o palco, o animal foi abraçado pela baiana, que em um primeiro momento se admirou com a atitude. "A primeira vez que ganho isso", disse ela no microfone para o público, rindo da situação.

Ao ter a galinha nas mãos, Simone beijou as penas do bicho e prometeu cuidar dele. "A mamãe vai te soltar, a mamãe vai cuidar de você, vai dar milho, veterinário, viu?", completou, enquanto alisava o animal.

Por fim, ela pediu aplausos para seu presente e foi prontamente atendida: "bate palmas para minha galinhazinha, bate". "Coisa linda, tirou uma foto?", perguntou Simone para alguém que estava perto dela.

A cena divertiu quem assistia o show no Parque do Povo. Já convencida de que o galináceo era seu, a sertaneja pediu para a pessoa da produção que ajudou a resgatá-lo da plateia, levá-lo para os bastidores e proporcionar os devidos cuidados. "Deixa a bichinha solta no meu camarim", advertiu ela.

Momentos depois, a cantora anunciou o nome que escolheu para sua nova aquisição. "Jurema tá estourada. Amanhã Jurema tá em todo o Brasil. Tá aí que eu gostei", brincou.

Nos stories do seu Instagram, Simone, já no hotel em que estava hospedada, mostrou a galinha em seu quarto. "Cheguei e vejam quem já está aqui procurando um canto para dormir", falou, mostrando Jurema, ainda surpresa com o carinho dos fãs.