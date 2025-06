Com apenas 6 anos, sanfoneiro emociona público durante show de Wesley Safadão no Ceará; veja imagens

O cantor Wesley Safadão protagonizou um momento divertido durante a apresentação dele no São João do Maracanaú, nessa sexta-feira (13). Durante o show, ele convidou o jovem Elias Neto, de apenas 6 anos, a subir ao palco e tocar uma sanfona.

Com um microfone direcionado especialmente para ele, o menino performou clássicos do forró "pé-de-serra", acompanhado pela banda de Safadão. Pelas redes sociais, o cantor também compartilhou o encontro entre os dois nos bastidores, antes do show.

"Tu não tem seis anos, não, tu tem mais", brincou. "Um menino desse tem cara que gosta de estudar, e que acorda cedo", completou, enquanto Elias tocava a música "Numa Sala de Reboco", de Luiz Gonzaga.

Além de Safadão, Elias também se apresentou ao lado de Waldonys. O artista deu um relato emocionante para o público, relembrando que, quando criança, tocou sanfona junto do "Rei do Baião".

"Já dizia Cazuza: eu vejo o futuro repetir o passado. Vou chamar aqui alguém que é fora da curva, e eu quero que vocês o recebam com grande carinho", anunciou Waldonys, logo antes de Elias subir ao palco.

Para fechar a noite, o menino também conheceu a cantora Ivete Sangalo. Ela publicou uma foto ao lado dele, no Instagram, com a legenda: "Ê sanfoneiro arretado".

Legenda: O encontro com Ivete aconteceu após o show dela. A cantora esperou nos bastidores do Safadão para conhecer Elias, segundo o pai da criança Foto: Reprodução/Redes Sociais

Talento natural

Com mais de 300 mil seguidores nas redes sociais, Elias Neto acumula encontros marcantes no cenário do forró. O sanfoneiro mirim já compartilhou o palco com diversos nomes da cena, como Nattanzinho, Léo Foguete, Tarcísio do Acordeon e Zé Cantor.

Em entrevista ao Diário do Nordeste, o pai de Elias, Renato Carneiro, conta que o interesse do filho pela música começou desde cedo. "Com dois anos, ele já dançava o forró e tocava triângulo. Ele sempre foi esse menino alegre e extrovertido", relembra.

A paixão pela sanfona, no entanto, veio somente no ano passado. Renato, que também é músico, encontrou o menino brincando com o a sanfona dele, e o incentivou a tocar.

"O Elias baixou um aplicativo no meu celular, até hoje não sei como, e ele, sozinho, foi aprendendo as notas e os acordes. Eu estava ali observando tudo e meu pai decidiu presentear ele com uma sanfona de verdade", disse.

A surpresa aconteceu quando Elias fez cinco anos, em fevereiro de 2024, quando ganhou a primeira sanfona do avô. Em pouco mais de um ano, o jovem é destaque no cenário do forró e, hoje, já acumula mais de cinco sanfonas, todas dadas como presente por outros músicos.

Para Renato, o talento do filho é "natural, e sem precedentes", por isso, a prioridade da família é acreditar nos sonhos de Elias. "Ele nos dá muito orgulho, tenho certeza de que vai alcançar muitas coisas boas", finaliza.

Veja as atrações desse sábado (14) no São João de Maracanaú

Leonardo

Henry Freitas

Zé Vaqueiro

Tito

Tome Forró

*Estagiário sob supervisão da jornalista Dahiana Araújo