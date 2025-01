Gravado no Ceará, Especial de verão do 'Caldeirão com Mion' começa a ser exibido neste sábado (4)

O primeiro "Caldeirão com Mion" de 2025 promete mar, sol, areia e muita música com a exibição do programa gravado diretamente da praia de Porto das Dunas, em Aquiraz, no Ceará. A temporada especial de verão do programa começa na tarde deste sábado (4) e segue durante os fins de semana de janeiro.

"Gravar no Ceará foi uma experiência muito enriquecedora pra mim, não só como apresentador, mas como ser humano. Como gravamos vários programas temos que trazer artistas de todo o país, mas fizemos questão de dar um foco maior nos artistas locais, que são daqui ou que têm uma história com o Ceará", contou o apresentador Marcos Mion.

Quem vai comandar a parte musical do primeiro 'Caldeirão' do ano é o cantor Wesley Safadão. O cearense terá como convidados os artistas Taty Girl e Natanzinho Lima.

"Eu já gravei o 'Caldeirão' no estúdio e desta vez vai ser ainda mais especial. Estamos no Ceará, em casa, com esse clima maravilhoso de verão que, sem dúvida nenhuma, vai ser um dos principais ingredientes pra fazer esse 'Caldeirão' ferver em 2025", destacou o forrozeiro.

‘Caldeirokê’ será destaque

O programa especial de verão também exibirá a primeira disputa de 'Caldeirokê', direto da praia cearense. O desafio musical colocará frente a frente o time de Silvero Pereira, Mila Costa e Max Petterson contra Lucas Gutierrez, Gui Daiher e Rodrigo Fada.

Na bancada de jurados, Rainer Cadete e Ceci Ribeiro se unem a Lucas Lima para a avaliação das equipes. A cada programa, dois artistas formam seus times para brincar. As músicas são surpresa e o jogo é dividido em duas fases.

Na primeira fase, o artista convidado e seus amigos escolhem um dos seis microfones coloridos. Cada um deles esconde uma música clássica de Karaokê. No momento da escolha, a música é revelada e o jogador tem cinco segundos para começar a cantar. Após a apresentação, os jurados atribuem notas que serão somadas até a segunda fase.

Já na segunda etapa, acontece o show, quando o time escolhe previamente uma música para tentar convencer os jurados e a plateia de que são os verdadeiros artistas de karaokê. Vence o time que acumular mais pontos no somatório final.

O ‘Caldeirão com Mion’ tem apresentação de Marcos Mion e direção artística de Geninho Simonetti. A produção é de Tatynne Lauria e Matheus Pereira e a direção de gênero é de Monica Almeida.