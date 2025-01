'Ilhados com a Sogra' estreia 2ª temporada na Netflix; veja participantes do reality comandado por Fernanda Souza

A Netflix lançou, nesta quinta-feira (2), os primeiros episódios da segunda temporada de "Ilhados com a Sogra". O reality show é apresentado pela atriz Fernanda Souza e terá, ao todo, nove capítulos, trazendo seis famílias com crises difíceis, mas que precisam ser sanadas na corrida pelo prêmio de R$ 500 mil.

O formato da segunda temporada é o mesmo da anterior: as famílias são isoladas em uma ilha paradisíaca e devem cumprir diversos desafios — entre eles, a convivência. Os participantes também continuarão separados por cores. Confira:

Família Araújo (Andressa, Henrique e Valdiceia): vermelho

(Andressa, Henrique e Valdiceia): vermelho Família Damasceno (Mateus, Jeu e Rose): azul

(Mateus, Jeu e Rose): azul Família Kashiura (Camila, Miguel e Celina): laranja

(Camila, Miguel e Celina): laranja Família Mendonça (Raphael, Isabella e Patrícia): verde

(Raphael, Isabella e Patrícia): verde Família Queiroz (André, Larissa e Dora): amarelo

(André, Larissa e Dora): amarelo Família Sousa (Antony, Ana Paula e Ioná): roxo

Os filhos, também como na primeira temporada, continuarão isolados em um bunker acompanhando tudo por uma televisão, enquanto as sogras e as noras e os genros enfrentam provas que testam conhecimentos e a relação de cada família.

Sistema de pontuação

As famílias ganham pontos à medida que ganham provas durante o confinamento.

Além disso, os participantes que ficam na vila são distribuídos em três tipos de alojamento, que também variam de acordo com a pontuação: há o VIP, com mais conforto e regalias; o Básico, considerado "meio-termo"; e o Rústico, em que as famílias dormem no chão e não têm acesso a chuveiro quente.

Conflitos familiares

Segundo o Notícias da TV, nesta temporada, várias sogras reclamam do afastamento dos filhos quando estes vão morar com os cônjuges. Há, ainda, uma mãe que não supera a decisão do filho de fazer uma vasectomia, e outra que expulsou a nora de casa por não aguentar a bagunça dela.

A psicóloga Shenia Karlsson também está de volta ao reality, com conselheiros e dinâmicas para promover o autoconhecimento.