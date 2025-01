Netflix revela suposta data da 3ª temporada de Round 6 e divulga primeiro pôster; veja

A próxima temporada de Round 6, que teve a 2ª lançada pela Netflix no último 26 de dezembro, já está cada vez mais próxima de chegar. Segundo a conta sul-coreana da plataforma de streaming no Youtube, a terceira leva de episódios deve estrear no dia 27 de junho.

A informação, entretanto, teria sido revelada de uma forma não-intencional, já que a própria Netflix tem feito segredo sobre a estreia. Anteriormente, a plataforma havia revelado a confirmação de novos episódios em 2025.

Três anos depois do sucesso estrondoso da primeira temporada, a segunda de Round 6 estreou retomando a história de Gi-hun, que voltou com sede de vingança contra os organizadores do jogo mortal. Único sobrevivente e bilionário após o prêmio, ele apareceu em Seul com o objetivo de encerrar o Jogo da Lula.

No último dia do ano, a terceira temporada ganhou um pôster, com prévia das imagens de dois bonecos. Um deles é a boneca do primeiro jogo, enquanto o segundo é o que aparece na cena pós-créditos da segunda temporada. Além disso, a série também ganhou um teaser especial, mas sem muitos detalhes sobre a continuação da história.

