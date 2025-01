'Nosferatu': nova adaptação de clássico do terror chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (2)

A releitura do clássico "Nosferatu", um dos filmes de terror mais influentes da época do cinema mudo, chega aos cinemas de todo o Brasil nesta quinta-feira (2). A adaptação é comandada por Robert Eggers, conhecido por outros filmes do gênero, como "A Bruxa" (2015) e "O Farol" (2019).

Nessa nova versão, a história seguirá caminhos parecidos com o longa-metragem clássico de 1922, mas terá algumas alterações. A principal delas está no visual do temido Conde Orlok, um vampiro que assombra a Transilvânia.

No novo filme, o vilão será interpretado por Bill Skarsgård, que ficou famoso por interpretar o palhaço Pennywise, da franquia "It: a coisa". Sobre as mudanças na caracterização do monstro, Robert Eggers comentou à Variety que buscou inspirações na origem do mito assombrado.

Para tentar fazer um vampiro mais assustador do que tivemos em algum tempo, voltei para o folclore e suas representações. É algo que gosto muito, e o popular visual do passado foi idealizado por pessoas que acreditavam que vampiros existiam. Há coisas boas ali, mas o vampiro do folclore é um cadáver morto-vivo pútrido e ambulante. A questão então se tornou: 'Como é a aparência de um nobre falecido da Transilvânia? Robert Eggers

Além de Skarsgård, o filme tem Lily-Rose Deep, Nicholas Hoult, William Dafoe, Aaron Taylor-Johnson e Emma Corrin.

Veja trailer

Qual a história de "Nosferatu"?

Legenda: Vampiro original foi interpretado pelo ator alemão Max Schreck Foto: Reprodução

O longa original de 1922 é baseado no famoso "Drácula", o clássico romance de Bram Stoker lançado em 1897. O diretor da época, Friedrich Wilhelm Murnau, porém, não conseguiu os direitos para adaptar a obra para os cinemas e por isso teve que alterar elementos centrais da história, como enredo e nomes de personagens.

A versão que chegou às telonas alemãs conta a história do corretor de imóveis Hutter, que fica responsável por vender um castelo na Transilvânia. O que ele não sabe é que o local é habitado pelo vampiro Conde Orlok, que espalha terror pela região de Bremen, na Alemanha. E, para piorar, a assombração ainda se apaixona por Ellen, esposa de Hutter.

O filme foi um enorme sucesso na época do lançamento e ajudou a definir as bases da mitologia dos vampiros no imaginário da cultura pop. A obra também teve outras adaptações ao longo dos anos, como a de 1979, chamada "Nosferatu, o vampiro da noite" (1979), dirigido por Werner Herzog.

Apesar da idade, o filme original hoje é domínio público e atualmente pode ser visto de graça, no YouTube, com legendas em português.