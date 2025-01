CAPTEI: Movimentação Social na Posse de Evandro Leitão e Gabriella Aguiar em Fortaleza

Nesta quarta-feira, 1º de janeiro, a cidade de Fortaleza deu início à gestão 2025-2028 com a posse do novo prefeito Evandro Leitão (PT) e da vice-prefeita Gabriella Aguiar. A cerimônia de posse aconteceu no Paço Municipal, onde também foi realizada a posse do novo secretariado.

Legenda: Cláudio Leite, Gabriela Aguiar, Cristiane e Evandro Leitão, José Sarto e Jéssica Camargo

Antes da cerimônia no Paço Municipal, os novos gestores da cidade foram oficialmente empossados na Câmara dos Vereadores, em um evento que contou com a presença de autoridades, familiares e convidados.

Legenda: Evandro Leitão Foto: LC Moreira

A equipe de Evandro Leitão é composta por 35 nomes, sendo 23 titulares de secretarias setoriais e 12 das regionais.

Legenda: Evandro Leitão Foto: LC Moreira

A coluna SiSi acompanhou a movimentação social do evento.

Veja nas fotos captadas por LC Moreira:

