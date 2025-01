Previsão do signo de Sagitário para hoje, 4 de janeiro

Vênus começou sua jornada em Peixes, trazendo uma energia de encantamento e sensibilidade. A partir das 19h35, o Sol forma um sextil com Saturno, oferecendo estabilidade para equilibrar os altos e baixos da vida. Como uma gangorra, há momentos de subida e outros de descida – e ambos são importantes.



Hoje, a chave está em unir razão e intuição, permitindo que as decisões venham de um lugar de equilíbrio. Mas, acima de tudo, aproveite o sábado. Deixe a rigidez de lado, busque leveza e se permita rir, dançar e se conectar com o que te traz prazer.

Signo de Sagitário hoje

As finanças e o valor pessoal estão em evidência. O Sol traz oportunidades de ganho, mas Saturno pede que você construa segurança financeira com responsabilidade. Reavalie gastos e foque no que realmente agrega valor.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.