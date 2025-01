Netflix anuncia as principais promessas de novas temporadas de séries para 2025; veja vídeo

A Netflix aproveitou a chegada do dia 1º de janeiro para adiantar spoilers de três dos seus principais lançamentos de 2025. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais da plataforma de streaming, alguns dos personagens de séries queridinhas do público aparecem em cenas inéditas, adiantando que novas temporadas já estão confirmadas.

No vídeo, o recado "The 3 biggest shows ever will return" (Os três maiores shows de todos os tempos irão retornar, em português) aparece em meio a trechos de novos episódios de Stranger Things, Wandinha e Squid Game (conhecida no Brasil como Round 6) , campeãs de audiência da Netflix.

Veja também Verso Filme 'O Auto da Compadecida 2' registra 1 milhão de espectadores no primeiro fim de semana em cartaz João Gabriel Tréz Em 2024, cinema cearense circulou de forma inédita do Brasil a Cannes, celebrou centenário e mira futuro

Um dos momentos mais esperados para quem acompanha os conteúdos originais da plataforma é a temporada final do seriado Stranger Things, que deve contar com cerca de oito episódios de longa duração. Já Wandinha, série estrelada por Jenna Ortega, chega à segunda temporada neste ano. Por último, o fenômeno Squid Game, que estreou com imenso sucesso de público em 2021, ganha uma terceira temporada em 2025.