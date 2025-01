Que horas começa 'Cabocla'? Veja o resumo da novela deste sábado (4)

A novela 'Cabocla' deste sábado (4) vai ao ar às 14:10, após 'Jornal Hoje'. Nesse capítulo, Felício pensa que deveria ter falado a verdade para o delegado e dito que as vozes que ouviu eram de homens de Boanerges.

Resumo completo de 'Cabocla' deste sábado

Felício pensa que deveria ter falado a verdade para o delegado e dito que as vozes que ouviu eram de homens de Boanerges. Emerenciana fica revoltada ao saber que Boanerges quer casar Belinha com o filho de Macário. Belinha fala para Boanerges que vai casar com quem ele quiser. Pepa briga com Justino por ele não querer deixar que Mariquinha se case com Tobias. Tobias jura se vingar de Justino. Tobias conta para Tomé que pediu Mariquinha em casamento. Tomé o acusa de estar brincando com os sentimentos dela. Boanerges vai com seus aliados até a delegacia e manda que o delegado pare de investigar os atentados contra Neco e Felício. O delegado fica indignado, mas é obrigado a acatar. Justino vê Mariquinha e Tobias se beijando e fica furioso.

Tobias pede a mão de Mariquinha a Justino. Justino diz a Tobias que ele pode levar Mariquinha embora, pois não há mais lugar para ela em sua casa. Mariquinha garante a Tobias que quer ficar com ele de qualquer jeito. Justino manda que Julieta separe as coisas de Mariquinha e leve para a casa de Tobias. Neco tenta fazer com que ele mude de ideia, em vão. Tobias leva Mariquinha para sua casa e anuncia para a família que vai se casar com ela. Pepa garante a Neco e Julieta que tudo vai se acertar. Mariquinha confessa para Tina que não gostaria de ter magoado seu pai. Generosa pergunta a Tobias se ele gosta mesmo de Mariquinha e ele evita responder. Tobias percebe que Mariquinha está muito triste por ter brigado com Justino.

Boanerges pede que Macário oficialize seu pedido de casamento. Belinha garante a Emerenciana que cansou de esperar por Neco. Nastácio conta para Neco que Belinha vai se casar. Neco fica desesperado e pede que Nastácio marque um encontro entre ele e Belinha. Tomé se assusta ao saber que Mariquinha brigou com Justino para poder se casar com Tobias. Emerenciana aconselha Belinha a ouvir o que Neco tem a dizer. Justino diz a Pepa que tem certeza que Tobias fará Mariquinha infeliz, pois não a ama. Neco diz a Belinha que não pode viver sem ela e os dois se beijam. Belinha avisa Neco que Boanerges não vai aceitar o namoro deles enquanto ele estiver metido em política. Neco fica furioso e acaba brigando com Belinha.

Luís garante a Bina que já está curado, mas ela não acredita. Zé manda que Luís e Zuca marquem logo a data do casamento. Zuca fica radiante. Neco fala para Zaqueu que a Belinha que ele amava não existe mais. Boanerges começa a planejar um comício com seus aliados. Tomé avisa Tobias que não vai perdoá-lo se ele magoar Mariquinha. Neco diz a Justino que Mariquinha e Tobias pretendem se casar assim que for possível. Justino fica arrasado. Pepa percebe que Neco está sofrendo por Belinha. Ritinha tenta convencer Belinha a não se casar com o filho de Macário. Neco reza para Belinha não aceitar o pedido.

Que horas começa?

A novela vai ao ar de segunda a sábado, às 14:10, na Rede Globo.