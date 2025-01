Yuri Lima confirma reconciliação com Iza e celebra dois anos de relacionamento: 'Obrigado por ser assim'

O jogador de futebol Yuri Lima confirmou que está em bons termos com a cantora Iza. O atleta publicou uma homenagem à companheira por meio do Instagram, nesta quarta-feira (1º), em que agradece o carinho dela e celebra dois anos de relacionamento.

"Não posso deixar de te agradecer, Isabela, por ter me perdoado quando errei com você, em um momento que tudo deveria ser maravilhoso e perfeito. Obrigado por ser assim, Bela", escreveu.

O texto foi compartilhado junto de uma foto da barriga da cantora, ainda grávida, segurada pelas mãos do casal. Na postagem, está também um vídeo curto da filha do jogador com Iza, Nala, que também foi homenageada na publicação.

"Posso dizer que, graças a tudo que aconteceu, os últimos 4 meses foram e estão sendo os melhores ao seu lado e com a nossa princesa. Você é a mulher da minha vida toda!", declarou Yuri

O jogador aproveitou a oportunidade para pedir desculpas a Iza, seis meses após a cantora expor uma traição dele e anunciar o fim do relacionamento.

"Hoje entendo mais do que nunca como Deus olha cada detalhe de nossas vidas. Que tudo tem um propósito. Depois de cada choro, de me arrepender tanto achando que tudo estava perdido, me empenhei muito para reconstruir os meus sonhos (e são tantos com vocês duas)", afirmou.

Ao fim da postagem, Yuri agradeceu a parceria com Iza e diz estar feliz por continuar a relação com a artista. "E eu quis comemorar assim, publicamente, a vocês duas que mudaram a minha vida pra melhor e continuam mudando. Que seja dois anos, e mais dois anos, e mais dois, e mais e mais, até a marca de 200 anos. Eu te amo muito", finalizou.

Relembre a história de Iza e Yuri

As polêmicas sobre o namoro entre Iza e Yuri Lima iniciaram após a cantora publicar um vídeo, em julho de 2024, anunciando que estaria deixando o cantor após descobrir uma traição. Na época, ela estava grávida de sete meses.

"Ele me traiu. Não acredito que estou falando isso. [Ele] mantinha conversas com uma pessoa que já tinha ficado antes de ficar comigo. Ele nunca parou de falar com ela", afirmou Iza.

A revelação gerou uma grande repercussão nas redes sociais e poucas horas depois, Yuri se manifestou sobre o assunto, assumindo a culpa. A declaração foi feita ao colunista Leo Dias.

"Ela não merecia passar por isso! E, ao mesmo tempo, obrigado por ter avisado ela antes… Assumo toda a minha m*rda, falei muita besteira num momento de fraqueza, mas nunca vi ela e eu nem teria coragem disso. Conheci ela há muito tempo, mas bem antes de começar a namorar com a Iza", justificou-se.

Legenda: Casal namorava há pouco mais de um ano quando Iza descobriu a traição Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um mês depois, em agosto, a assessoria da cantora confirmou ao Gshow que o jogador voltou a frequentar a casa da Iza, acompanhando ela no oitavo mês de gravidez. "Eles não voltaram a se relacionar, mas ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final da gravidez, dando todo o apoio", disse a equipe.

Após a notícia, fãs da cantora começaram a especular que o casal poderia estar junto novamente. Mesmo que oficialmente ambos negassem, em setembro, a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, apontou que Iza fez uma série de exigências para reatar o namoro com Yuri. Entre as solicitações, estava a de que o jogador deveria deixar o Mirassol, clube que atuava como reserva, e se afastasse dos campos de vez. Segundo Fábia, Yuri teria aceitado os termos, além de ter começado a trabalhar na empresa de Iza, sem ter o cargo especificado.

Nala, a filha do casal, nasceu no dia 13 de outubro e Iza chegou a elogiar a participação de Yuri na criação da criança em uma participação no "Fantástico", em dezembro.

“Isso sempre foi muito importante pra mim. A responsabilidade é enormemente de nós dois. Ele fez a escolha de ficar próximo, de estar mais presente. Ele veio para o Rio de Janeiro”, agradeceu a cantora.