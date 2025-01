BBB 25: relembre quando começa o reality e o que esperar da primeira edição sem Boninho

A estreia da edição 25 do Big Brother Brasil (BBB) está marcada para acontecer no próximo dia 13 de janeiro. O programa irá ao ar com duas diferenças significativas: a ausência da direção de Boninho na atração e a nova dinâmica entre os participantes, que desta vez entrarão em dupla.

A TV Globo, em comemoração pelos 25 anos do reality, vem realizando diversas divulgações especiais. Na última quarta-feira (1º), a emissora levou ao ar uma chamada com Cristina Rocha, célebre por apresentar o programa "Casos de Família", no SBT. A gravação também contou com a presença de nomes marcantes que passaram pela casa, como Juliette Freire, campeã do BBB 21, e Beatriz Reis, participante da edição de 2024.

No vídeo, Christina Rocha destaca sua experiência mediando conflitos no programa "Casos de Família", enfatizando ter conhecimento sobre casais, amizades e dinâmicas familiares. A campanha apresenta as novidades do programa, destacando a mudança da dinâmica.

Duplas até o fim?

A Globo ainda não divulgou se as duplas seguirão juntas até o fim ou se serão separadas em algum momento da disputa. Mas, qualquer que seja a dinâmica entre as duplas, apenas um dos participantes levará o prêmio milionário.

As dinâmicas já icônicas na produção, como Big Fone, Monstro, Poder Curinga e Perde e Ganha, permanecerão ativas. Além disso, a divisão entre Pipoca e Camarote permanece. De sábado (11) até segunda-feira (13), todos os participantes ficarão isolados até serem levados para o estúdio.

Novos apresentadores?

Tadeu Schmidt segue no comando do BBB. Sua permanência no programa é certa até 2027. Com a saída de Boninho, a direção da atração agora é assumida por Rodrigo Dourado.

As programações derivadas do BBB ganham reforços de ex-participantes do reality. Giovana Pitel, que esteve presente na edição 24 comandará o Mesacast BBB no Multishow, ao lado de Ed Gama e Vitor diCastro.

Já Beatriz Reis e Tiago Oliveira ficarão responsáveis pelos flashs do programa na grade da TV, entrevistando as pessoas nas ruas. Gil do Vigor e Ceci Ribeiro serão os anfitriões do Bate-papo BBB, onde terão as primeiras entrevistas com os eliminados.

Neste ano, o programa "A Eliminação", do Multishow, será substituído pelo "Big Show", sob o comando da também ex-BBB Ana Clara. O programa irá ao vivo na TV paga.

Além disso, Rodrigo Sant’Anna volta ao programa, com o retorno de um quadro de humor. Ele é conhecido por suas personagens Carol Paixão e Regina Célia, que fizeram parte da programação do BBB no passado.

*Sob a supervisão da jornalista Mariana Lazari